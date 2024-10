VIDEO: turista extranjero funa a chilenos que rayaron La Mano del Desierto

A través de redes sociales se volvió viral el registro de un turista extranjero que funó a una pareja de chilenos que rayó La Mano del Desierto, la cual se encuentra ubicada a 75 km al sur de Antofagasta. En concreto, los sujetos al ser sorprendidos por el motociclista se alejaron de la estructura, sin embrago cuando se percataron que era extranjero siguieron rayando.

“Llego a un monumento en Chile llamado La Mano del Desierto en el desierto de Atacama y encuentro a una pareja chilena rayando el monumento. Se dan cuenta que llegué y el señor se aleja para disimular” comentó el sujeto que filmó el video y los compartió en su cuenta de TikTok en donde se llenó de comentarios.

Chilenos rayan Mano del Desierto

“Se dan cuenta que soy extranjero y me dejan de poner atención para seguir rayando el monumento. No sé por qué la gente tiene que dañar las cosas. No sé si eso sea cultural acá. Qué triste ver esas cosas” agregó el turista lamentando la situación que había visto y el poco cuidado por los monumentos del país.

"Dos completos idiotas, deciden dejar marcado su amor en La Mano del Desierto, icono en #Antofagasta mundialmente reconocido. A bordo de un camión Maxus C35 estos dos cornudos llegaron al monumento. Ojalá a través de las cámaras en la ruta, los identifiquen y paguen una buena multa" escribió el hombre que grabó.

A pesar de que el video es de julio del año pasado, el registro se llenó de comentarios. “Qué vergüenza! Y sí, una buena multa o cárcel como los chilenos que rayaron en Cuzco es lo mínimo... hice unas astrofotos hace 7 años en la mano del desierto y el lugar es único”, “Hagámoslo famosos”, “No hay caso con los flaites”, “Y es por esto que este país no avanza, sigue siendo tercermundista” y “Pucha la gente ignorante, cero cultura” escribieron los usuarios.

