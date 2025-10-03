¡Filtraron revelador chat! Troll expuesto en TV tenía conexión con equipo de Kast

Salieron a la luz nuevas informaciones que apuntan a posibles nexos políticos de Neuroc, un “troll" particularmente activo en redes sociales conocido por difundir noticias falsas y lanzar ataques contra aspirantes a la presidencia.

Ricardo Inaiman Barrios, de 38 años, fue identificado tras un controvertido reportaje emitido por Chilevisión. La investigación lo relaciona con una red de “trolls” y “bots” que, entre otras acciones, difundieron el rumor sobre un presunto alzheimer de Evelyn Matthei. Es más, la propia candidata señaló que este grupo estaría ligado a la campaña de José Antonio Kast.

De acuerdo a una publicación de Ciper, el hombre —con antecedentes por una condena tras agredir a su madre— reconoció en una conversación privada que, hasta hace un tiempo, se mantenía en comunicación con un miembro clave del equipo de Kast: el community manager (CM) del candidato.

El vínculo con CM de Kast

Se trata de una conversación que Neuroc mantuvo en noviembre de 2024, a través de la red social X, con una persona que solicitó permanecer en el anonimato. En el chat, el “troll” decía ser parte de “un grupo grande de personas” de distintos partidos de derecha, que identificaban como “la madre de las batallas” la elección parlamentaria.

“Estamos preparándonos con todo para eso”, aseguraba Inaiman en el diálogo. El otro participante de la charla le planteó que la labor política debía concentrarse en terreno y no limitarse al ámbito digital. Ante ese comentario, el "troll” replicó haciendo referencia al CM de Kast.

“De hecho eso es parte de las pautas que ésta gente (su grupo) quiere retomar, un análisis que ustedes no hacen, y no es calcetinear a Republicanos, pero la razón del porque les fue tan bien en cores y consejeros es porque Kast literalmente ha estado haciendo trabajo territorial en todo Chile. Y nosotros lo sabemos, hablamos a menudo con su CM”, se puede leer en el chat de Neuroc. Ciper buscó obtener una versión desde el equipo de Kast, aunque no recibió contestación alguna.