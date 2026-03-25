¡Sufre Felicevich! Santiago Wanderers blinda con todo a sus figuras sub-20

Por: Gonzalo Zamora

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El pasado domingo, la división sub-20 de Santiago Wanderers logró un hito histórico al vencer a través de los lanzamientos penales a Flamengo y se quedó con el título de la Copa Libertadores de la categoría, siendo el primer club chileno que logra esta hazaña.

El cuadro caturro es reconocido por tener una de las mejores canteras de nuestro fútbol, es más, los jugadores jóvenes son la base para el primer equipo que está conformado por una gran cantidad de futbolistas de su propia casa.

Tras su increíble título, los jugadores de Santiago Wanderers ya están en la mira de muchos equipos que siguieron la Copa Libertadores sub-20, pero también son seguidos muy de cerca por las agencias y representantes de fútbol que quieren quedarse con sus prometedores futuros en el deporte.

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Santiago Wanderers sigue de fiesta tras la obtención de la Copa Libertadores sub-20, un hito histórico que ningún otro club chileno había logrado anteriormente y que deja en alto a todos los jugadores que fueron parte de esta enorme campaña.

Los blindaron con todo

Pero luego de este título, varios clubes y también agencias de representantes van tras los pasos de los jugadores del cuadro caturro, por lo que el club tomó una fuerte decisión al respecto. Reinaldo Sánchez, presidente del equipo porteño, señaló que todos los jugadores tendrán una extensión de sus contratos por 4 años, para evitar que se vayan de inmediato del club y que también puedan generar réditos económicos.

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