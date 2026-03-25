Sufre Fernando Gago: Juan Martín Lucero ya tiene diagnóstico y conoce el tiempo que estará de baja en la U

Fernando Gago asumió en U de Chile como reemplazante de Francisco Meenghini y no lo hizo exento de complicaciones. El estratega perdió en su debut ante Unión La Calera y, para más remate, Juan Martín Lucero salió lesionado antes de los 10 minutos de partido por una grave lesión.

A falta de los exámenes médicos que confirmen la lesión, el primer diagnóstico que dieron en la U fue muy poco alentador. Y es que en el Centro Deportivo Azul estiman que Lucero sufrió un desgarro, dolencia muscular que lo tendría fuera de las canchas por al menos tres semanas, perdiéndose partidos claves para Gago.

La U sufre tras lesión de Juan Martín Lucero

La lesión del “Gato” es una verdadera tragedia para Universidad de Chile. Y es que el club se ha quedado prácticamente sin delanteros tras sufrir también la baja de Octavio Rivero, quien estará de dos a tres meses fuera de las canchas al someterse a una cirugía en su rodilla.

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Lucero estará casi tres semanas fuera de las canchas.

Con esto, solo Eduardo Vargas es la única carta ofensiva que maneja el club como ‘9’, panorama bastante complejo para Fernando Gago. Destacar que Lucas Assadi también se mantiene al margen por lesión, aunque su retorno a las canchas se proyecta para los primeros días de abril y podría darle una ayuda importante a los azules.

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Con este complejo panorama, Universidad de Chile y Fernando Gago deberán preparar los próximos desafíos del club, donde asoma la tercera fecha de la Copa de la Liga y el retorno a la Liga de Primera, donde enfrentarán a Deportes La Serena en la primera semana de abril.