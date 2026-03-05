“Algo malo va a pasar”: Familia de cabo fallecido en Punta Arenas revela inquietantes mensajes

“Algo malo va a pasar”: Familia de cabo fallecido en Punta Arenas revela inquietantes mensajes

Por: Catalina Martínez

La muerte del cabo del Ejército Carlos Palacios Muñoz, de 25 años, abrió una indagatoria en la justicia castrense. Según se informó, el fallecimiento habría ocurrido durante un ejercicio militar de la Cuarta Brigada Acorazada Chorrillos en Punta Arenas, Región de Magallanes, localidad a la que el joven arribó hace tan solo dos semanas. 

A través de un comunicado, la brigada expresó la tarde del miércoles que "se confirmó el sensible fallecimiento de uno de nuestros camaradas" alrededor de las 17:50 horas. Tras ello, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Legal, donde se realizarán las pericias necesarias para esclarecer las circunstancias del deceso.

"La 4ª Brigada Acorazada ‘Chorrillos’ expresa sus más sentidas condolencias a la familia y lamenta profundamente la pérdida de uno de sus integrantes”, expresan en el documento, de acuerdo a lo informado por T13

En cuanto a la investigación, BiobioChile dio a conocer la detención de dos funcionarios del ejército —un capitán y un sargento primero—, durante la jornada de este jueves, por su presunta responsabilidad en el fallecimiento del joven uniformado. 

Familia de cabo fallecido destapa inquietantes mensajes 

En medio de las diligencias, familiares de Carlos Palacios entregaron impactantes declaraciones respecto a presuntos malos tratos sufridos por el cabo fallecido durante su estancia en la brigada. 

"Mi sobrino me envía a las 1 de la tarde cinco mensajes y dice: 'tío, estoy en Punta Arenas, vengo a dar unas pruebas... no le cuento más porque se puede quemar el pan en la puerta del horno. Si todo va bien regreso a Santiago, pero tengo temor", reveló el tío de la víctima, Hugo Mena, en diálogo con 24 Horas

De acuerdo con lo afirmado por Mena, el joven expresó en el mensaje: "Siento que desde que llegué a esta brigada me miran con malos ojos... Algo malo va a pasar, ya ha habido gente que me ha dicho qué hago así, me están tratando mal, nunca me había sentido así en ninguna dependencia del Ejército".

Dichos mensajes habrían sido lo último que supieron de Carlos en vida, pues tan solo tres horas más tarde la familia fue informada de su muerte, según detalló Hugo Mena al citado medio. 

