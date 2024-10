¿Estaba citado? Revelan el nuevo round entre Arturo Vidal y Gareca que lo aleja de La Roja

A Ricardo Gareca no le ha ido nada bien en La Roja y, por lo mismo, muchos han extrañado a Arturo Vidal en el equipo. El entrenador no lo ha tenido en cuenta en su proceso y al parecer esto no ha sido precisamente por su nivel futbolístico, pues ahora revelaron un nuevo round entre el jugador y el DT.

Según reveló El Mercurio, el "Tigre" tenía planeado citar al "King" para esta doble fecha eliminatoria contra Brasil y Colombia, sin embargo, los dichos de Vidal tras perder con River Plate lo descartaron automáticamente. Recordar que el volante albo mencionó que quería enfocarse en Colo Colo y los partidos pendientes que le restan en el Campeonato Nacional.

"En la pizarra que tiene en su oficina aparecen todos los jugadores posibles. Hasta tres o cuatro por puesto, según la posición. Y Vidal aparecía", fue lo que señaló el medio citado. Sin embargo, el entrenador tuvo que descartar al volante por sus dichos públicos.

Afirman que Gareca tenía planeado citar a Arturo Vidal.

Recordar que Vidal y Gareca se han visto involucrados en problemas mediáticos principalmente por las fuertes declaraciones emitidas por el "King". El último round entre ambos fue cuando el jugador de Colo Colo dijo que "este hueón no ve la Copa Libertadores", todo esto criticando sus nominaciones mientras reaccionaba al partido de la Selección.

Es así como Arturo Vidal quedó nuevamente fuera de las citaciones de La Roja, aunque esta vez parece haber sido por decisión propia. Sus declaraciones públicas afectaron directamente en la decisión del entrenador y, por lo mismo, decidió dejarlo fuera de una nueva doble fecha eliminatoria.

