Revelan declaración de testigo clave en el triple asesinato de Carabineros: "Fondéate mier..."

El diario La Tercera publicó antecedentes y detalles inéditos sobre el crimen en contra de tres Carabineros en Cañete. En concreto el medio mencionado reveló una declaración clave entregada por un testigo del caso que le permitió a la Policía dar con el paradero de los principales sospechosos del crimen que conmovió a todo el país.

La noche anterior al asesinato ocurrido la madrugada del 27 de abril, los Carabineros se dirigieron hasta el domicilio de un hombre que cumplía arresto domiciliario para verificar que estuviera en su domicilio a eso de las 23:30 horas. Sobre la llegada de los uniformados mencionó que “inmediato supe que era para sacarme la firma, me asomé por la ventana y vi las luces delanteras de la camioneta que se encontraban estacionados en la tranca”.

¿Qué dijo el testigo sobre el asesinato de Carabineros?

Posteriormente el testigo protegido añadió que le llamó la atención que el portón del pasaje de su casa estaba cerrado siendo que él lo dejaba siempre abierto. “Me llamó la atención porque yo siempre la dejo abierta, sin excepción” dijo según le medio antes mencionado. Sobre la misma, aseguró que esa misma tarde lo habían ido a visitar y dejó la tranca abierta. “La tranca quedó abierta, de eso estoy seguro” explicó.

Por otro lado, el hombre contó que Carabineros afuera de su casa le hicieron un cambio de luces para que saliera. “Cuando iba llegando a abrir la tranca para que ellos entraran a sacarme la firma y dar la vuelta, como a unos dos o tres metros, escuché un escopetazo del costado del conductor de la camioneta desde los arbustos, yo presumo que impactó en la camioneta porque sonó un golpe fuerte, como pesado, me resbalé porque iba con chalitas, me caí al suelo, me paré y comencé a correr a mi casa” relató.

“Escuché muchos tiros, entre 10 o quizás 15, no sabría decir cuántos”, explicó. Además afirma que una voz “me gritó fuerte ‘fondéate mier...’, no sé si habrán sido los carabineros o los que andaban disparando. La balacera duró unos dos minutos, fueron muchos tiros, después de eso, escuché que la camioneta salió andando normal, no se fue acelerando fuerte, yo la vi cuando se fue de manera normal hacia la ruta, no se escucharon más disparos, como tampoco gritos” cerró.

Finalmente expuso que le llamó la atención que ese día “pasó una camioneta color azul hacia la playa, con sus vidrios polarizados, era una camioneta de alta gama, tipo pick up de esos vehículos acá no se ven” testificó para luego mencionar que su hija al levantarse a abrir el portón del lugar “me dijo que había visto dos camionetas alumbrando, una con un foco con luz de color rojo y otro con luz de color blanco, no me dio más características. Eso fue lo único raro” informó.

