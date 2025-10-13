"Lo dejé invitado a Chile": El presidente Boric y su especial encuentro con el Papa León XIV

A su llegada a Italia este lunes, el presidente Gabriel Boric tuvo como primera parada El Vaticano. Allí lo esperaba el Papa León XIV, con quien compartió un especial y cercano encuentro que se extendió por unos 45 minutos.

Según se informó, el objetivo de la reunión era "fortalecer los vínculos diplomáticos y la cooperación con El Vaticano en materias de paz, democracia, justicia social y cuidado del medioambiente".

Durante su conversación con el Sumo Pontífice, Boric aprovechó para tratar temas sensibles y de alcance internacional: los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, las negociaciones de paz entre Israel y Gaza, y la frustrada cita que tenía prevista con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

¿El Papa en Chile?

Más tarde, frente a los medios en Roma, Boric describió el encuentro como una "bonita y reflexiva reunión". Según explicó, gran parte del diálogo giró en torno a la exhortación escrita por el Pontífice concebida como una prolongación de las enseñanzas de Francisco.

"Yo no tengo el don de la fe, pero me siento convocado por lo que en esta exhortación pide, que es estar al servicio de los más desposeídos, vulnerables y pobres en todas las dimensiones", expresó el jefe de Estado.

Entre los gestos más comentados del encuentro estuvo la invitación que el presidente Boric hizo al Papa León XIV para que visite nuestro país. "Yo se lo plantee, lo dejé invitado, le recordé la visita del Papa Juan Pablo II y lo importante que fue para Chile en 1987, conversamos de lo difícil que fue la visita del Papa Francisco también", afirmó el mandatario en un punto de prensa.

"Me mencionó específicamente el caso de Karadima y el caso de Barros, y cómo eso al Papa Francisco le había dolido mucho, en particular en la visita que hizo a Chile", sostuvo, según recogió 24 Horas.

Sobre el aborto y la eutanasia

En tanto, Boric afirmó que no "conversaron específicamente" sobre los proyectos de aborto y eutanasia que está impulsando el Gobierno. Sin embargo, aseguró que "lo conversamos posteriormente con el cardenal, secretario de Estado".

"Le planteé parte de la conversación que tuvimos con el cardenal Chomali, que acá podemos tener diferencias, son legítimas y respetamos la opinión de la Iglesia (...) ellos tienen otra opinión, eso es totalmente bienvenido", sentenció el mandatario.