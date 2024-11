“Estoy enojada con el Presidente”: Pamela Díaz lanzó tajante crítica contra el presidente Gabriel Boric

En medio de una reciente transmisión de su programa Hay que decirlo, de Canal 13, Pamela Díaz no desaprovechó la oportunidad de hacer una crítica política. Y es que la panelista lanzó un ácido y tajante comentario contra el presidente Gabriel Boric.

Más aún, la controversial opinión de La Fiera no pasó desapercibida en redes sociales, provocando una ola de diversas reacciones. Pues la comunicadora no tuvo buenas palabras sobre el actual gobierno.

La insólita situación se dio el pasado viernes 8 de noviembre, en plena transmisión. En determinado momento, Felipe Vial, panelista del espacio de farándula, elogió el look de Pamela. “Pégate otro giro como el Presidente”, le pidió a La Fiera.

Fue ante la petición de Vial que la conductora disparó contra el jefe de Estado sin filtro. “No me compares con el Presidente, que estoy enojada con el Presidente, porque no está a la altura de nuestro país”, lanzó Pamela Díaz.

Las palabras de la ex chica reality hicieron estallar la bomba de las reacciones en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde recibió tantas críticas como comentarios positivos.