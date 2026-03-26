Se demoró pero llegó: Nicolás Córdova le responde a Arturo Vidal tras críticas por conformación de la nómina

Arturo Vidal le manda recado a Nicolás Córdova.

Por: Fabián Marambio

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La Roja se prepara para una nueva fecha FIFA y, como de costumbre últimamente, no estuvo libre de polémicas. Arturo Vidal no quedó del todo satisfecho con la nómina y acusó una inconsecuencia de Nicolás Córdova, todo esto por no pensar en el recambio y llevar jugadores “pasados de edad”.

Después de algunos días de trabajo, el DT interino de Chile salió al paso y le respondió al “King”. “En septiembre del año pasado iniciamos un proceso de cambio, en el que estamos tratando de rejuvenecer el equipo sobre las últimas eliminatorias. Se ha hecho paulatinamente, hemos bajado casi 5 o 6 años la media del equipo, por lo que están apareciendo jóvenes de 19 o 21 años“, comenzó señalando en rueda de prensa.

Nicolás Córdova le responde a Arturo Vidal

En esa misma línea, el entrenador añadió que “lo más importante de aquí a diciembre, que no tenemos competencia oficial, es que tengan partidos y prepararlos de la mejor manera para que cuando empiecen las Clasificatorias tengan minutaje real con equipos que van a competir en un Mundial y que han vestido la camiseta de la selección en estadios y contextos como este, de altísima competencia”.

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A modo de conclusión, el DT afirmó que trabaja para devolver a La Roja donde merece estar. “Es un palco donde todos quieren estar y eso se siente más, pero trabajamos conscientes de que el camino elegido hace tres años desde selecciones juveniles y lo que ha pasado este año nos ayudará a estar en el Mundial 2030”, concluyó.

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Así las cosas, el estratega se dedicó a callar las bocas de quienes lo critican por su trabajo al mando de la Selección Chilena, entre ellos, Arturo Vidal. El “King” no quedó satisfecho con la nominación de algunos jugadores y criticó públicamente la lista de citados, pero ahora tuvo la respuesta de Córdova.

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