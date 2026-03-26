No se puede creer: figura de La Roja y de U de Chile se lesiona y es liberado por Nicolás Córdova

En U de Chile están viviendo un verdadero calvario por las lesiones, pero ahora traspasaron estos problemas a La Roja. Y es que, una figura de la Selección Chilena, tuvo que ser liberado después de sufrir dolencias musculares durante los entrenamientos de Nicolás Córdova, teniendo que perderse la fecha FIFA.

Se trata de Fabián Hormazábal, lateral derecho que sufrió una lesión de isquiotibiales y que tuvo que ser liberado, pues los plazos de recuperación no le permiten estar ni para el duelo con Cabo Verde ni ante Nueva Zelanda. Esta situación genera dolor de cabeza en la Selección Chilena, pero más profundamente en la U.

Los azules son un verdadero hospital y tienen seis lesionados actualmente, entre ellos, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, listado al que se suma ahora Fabián Hormazábal. Pésimo momento físico del club que Fernando Gago deberá enfrentar e intentar mejorar para el futuro.

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Fabián Hormazabal fue liberado de la convocatoria de la Selección Chilena por una lesión muscular. El jugador llegará durante las próximas horas a nuestro país para continuar con su recuperación. @ESPNChile March 26, 2026

Fabián Hormazábal marginado de La Roja

Ahora es Nicolás Córdova quien debe buscar soluciones inmediatas para el partido de Chile vs Cabo Verde, ya que solo quedan horas para que salten a la cancha. En ese sentido, sería Felipe Faundez quien tome el lugar de Hormazábal, lateral derecho de O’Higgins que está atravesando un muy buen presente.

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¿Cuándo juega Chile vs Cabo Verde?

Recordar que el primer amistoso de la Selección en esta fecha FIFA es este viernes 27 de marzo a las 03:15 horas, y como de costumbre se podrá presenciar por las pantallas de Chilevisión. Este será el primero de los dos partidos de La Roja, pues solo tres días después tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda en el segundo compromiso.