"Ahora que estoy en otro país": Neme realiza descargos sin filtro sobre el Caso Audios

El periodista de Mega, José Antonio Neme sorprendió a sus seguidores con un inesperado video desde México, lugar donde pasa sus vacaciones, para realizar sus descargos sobre el Caso Audios y todos los implicados. En concreto el comunicador apuntó a que los políticos fingían no conocer a Luis Hermosilla y la cercanía que tenía con el Gobierno.

“Perdón que lo diga de esta manera” partió diciendo Neme quien incluso usó garabatos para argumentar su postura. Cabe mencionar que, es primera vez que el periodista habla sobre estos hechos de esta manera, ya que con anterioridad se había limitado a hablar del caso en profundidad cuando se llevaban notas para el programa que conduce.

¿Qué dijo Neme sobre el Caso Audios?

“Ahora nadie conoce a Hermosilla, porque así son de patudos y de caras de raja. Ahora todos dicen ‘ay, quién es Hermosilla, yo no lo conozco’, cuando Hermosilla estaba metido en sus oficinas de domingo a domingo” añadió en su video y apuntó a que “la derecha y también a la izquierda” tenían relación con el profesional que quedó en prisión preventiva.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“¿Acaso no terminó defendiendo a Miguel Crispi, el jefe de segundo piso? Entonces ahora el gobierno dice ‘no, no sabemos nada de Hermosilla’. ¿Cómo no saben nada de Hermosilla? Si fue contratado en su momento por Bachelet, por Crispi y era amigo de Andrés Chadwick. Tenía contactos en todas las casas políticas” mencionó.

Finalmente y usando garabatos el Neme cerró. “No hay ningún partido político que no sepa quién es Hermosilla, entonces váyanse a la conch..., porque son unos mentirosos de mier... Están haciéndole creer a la gente que Hermosilla es un paria, pero era un comodín de todos, les arregló a todos sus tornillos. No me vengan con hue... Perdón que lo diga de esta manera, pero ya que estoy en otro país puedo hablar las hue... que quiera. Es hue... mía también”.

Te puede interesar: Lo conocía: Capitana de Carabineros se refiere a sargento asesinado y deja en silencio al estudio de matinal