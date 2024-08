"No sé si voy a seguir": Neme interrumpe vacaciones y lanza preocupante mensaje a sus seguidores

A través de un video en Instagram el periodista José Antonio Neme interrumpió sus vacaciones en México para entregar un preocupante mensaje a sus seguidores. En concreto el comunicador dijo que había recibo un mensaje del canal y que se iba a venir una "bomba" para el matinal y quizás su permanencia en el programa se vería afectada.

"Amigos…quiero desahogarme!! Los quiero! Ojalá la tv no nos separe!" escribió Neme en el registró que se obtuvo más de 13 mil likes y cientos de comentarios. Recordemos que el matinal de Mucho Gusto, conducido por Neme y Karen Doggenweiler ha liderado las preferencias de los televidentes, que según Tiempox alcanzó 5.6 puntos de rating en julio.

¿Qué dijo Neme sobre la noticia?

“Quiero compartir con ustedes algo que me tiene complicado. Hace rato le vengo dando vueltas y la verdad es que no sé, estoy un poco angustiado" partió diciendo el comunicador agregando que "me llegó un mensaje muy crítico del canal de que tengo que volver a Chile lo antes posible, que van a pasar cosas y me las van a comunicar el día lunes. Me imagino que a nivel ejecutivo o al equipo del matinal yo no sé si vienen cambios, si voy a seguir en el programa o no, o a lo mejor se va a incorporar un nuevo conductor o una nueva conductora” dijo.

Posteriormente aseguró que todo “está muy hermético” y confesó que “estoy medio urgido, pero bueno, aparte de eso, no quiero como malas energías ni nada, me voy a concentrar en volver a mi casa, en volver a ver mis perros y sé que el lunes va a pasar algo, que ojalá no sea malo” comentó con sus seguidores.

“Dicen que va a ser una bomba en el matinal, no sé, no sé si se implica movimiento de equipos, de vinculación de personas, recontratación de personas, pero espero que yo esté en el matinal o no, esté en Mega o no, me sigan apoyando a través de mis canales propios aquí en mis redes sociales y el lunes veremos” cerró.

