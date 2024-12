“Hasta yo me encuentro odioso”: Neme alzó la voz frente a sonada crítica de Juan Cristóbal Guarello

José Antonio Neme se refirió a su actual etapa profesional en televisión y a su consolidación como uno de los rostros principales de Mega, a través de Mucho Gusto. Además, comentó sobre las críticas que recientemente le dirigió Juan Cristóbal Guarello.

Estando en conversación con Revista Velvet, el periodista de 43 años, se refirió al tema. “Hoy me siento liviano en lo emocional, psicológico y espiritual”, reflexionó de entrada, dando entender que se ha sacado varios complejos de encima. “La receta no es mágica, es madurar”, planteó respecto a su construcción como figura televisiva.

Respecto a su estilo frontal, Neme rememoró la comentada entrevista que le hizo a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, por el Caso Monsalve, donde la funcionaria se mostró bastante incómoda. “Podemos discrepar, pero otra cosa es malinterpretar”, le dijo la autoridad al conductor en aquella oportunidad. “Prefiero la franqueza”, sentenció ahora él sobre episodios como ese.

Ya entrado en materia, Neme recordó que “hace un tiempo (23 de octubre) Juan Cristóbal Guarello comentó en El Líbero sobre una entrevista que le hice a la ministra de la Mujer; y dijo: ‘En Chile todo funciona en medida de la histeria de José Antonio Neme… Es muy odioso’”.

“¿Tú crees que me iba a ofender?”, ironizó ante las declaraciones del periodista deportivo. “Si hasta yo me encuentro odioso la mitad del año, ¡insoportable! No me afecta, me desprendí de los que otros opinen de mí”, reconoció.

“En mi vida me muevo con cierto relajo, franqueza, conociendo los límites morales y legales; jamás imputaría delitos ni injuriaría”, analizó el comentarista. “Hoy me siento liviano en lo emocional, psicológico y espiritual, porque ya no dependo de lo que los otros piensen de mí”, sentenció.

Neme se sincera

“Me han pintado como un peligro para la sociedad; como un agente revolucionario comunista, fascista; han dicho que soy de todos los partidos políticos, de todas las identidades sexuales; me han imputado delitos, amenazado de muerte… Pero cuando frente a eso dices ‘¿y qué?’, al final nada es tan determinante porque esta vida se va a acabar… En algún minuto fui consciente de mi finitud”, planteó el comunicador en referencia a las protecciones qué ha desarrollado a lo largo de su carrera.

Dentro de esa misma línea, en relación a las situaciones que lo sacan de sus “casillas”, Neme declaró que “cuando sé que el entrevistado sabe que estamos hablando de algo que no es real, o que está absolutamente adornado y suavizado por otros factores”; por lo tanto, “si estamos hablando de un ladrón, no cometió una falta, ¡es un ladrón!”.

“La mayor responsabilidad que debes tener es decir lo que realmente piensas”, recalcó. “Si hay algo que me carga es la gente cínica y la risa falsa”, agregó. Asimismo señaló que “no tengo amigos políticos que vayan a mi casa, tampoco militancia ni agendas de ningún tipo”. Frente a eso, admitió: “te quedas un poco más solo, sin redes ni contactos estrechos con el poder, que podría verse como negativo, pero termina siendo positivo”, porque “te libera e independiza”, cerró.