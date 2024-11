Manuel Monsalve rompió el silencio tras grave denuncia por violación: “No es que esté eludiendo ningún tema”

Durante la jornada del recién pasado viernes 1 de noviembre, el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, rompió el silencio y habló sobre la grave denuncia de violación en su contra. La ex autoridad fue vista saliendo del edificio donde reside en Viña del Mar. En ese momento fue abordado por la prensa y se refirió al tema por primera vez desde que se presentó la acusación.

“Primero, decir que lo más importante en una situación de esta naturaleza, que es de extraordinaria complejidad y gravedad, es conocer la verdad”, aclaró en primer lugar, según informó Meganoticias. “Las denuncias tienen que ser investigadas, independiente de a quién afecten. En este caso hay una denuncia que me afecta a mí, pero tiene que ser investigada independiente del cargo o del rango de la persona. Por eso yo he renunciado a mi cargo”, agregó.

“He reiterado que en un proceso judicial también es necesario mantener la presunción de inocencia y quiero decir que mi silencio no es que esté eludiendo ningún tema. No acostumbro a eludir los temas, por muy complejos que sean Mi silencio obedece justamente al respecto del debido proceso”, enfatizó el ex subsecretario.

No me voy a referir a los hechos

“Hoy día hay una investigación. La investigación es secreta (...) no corresponde que yo me refiera a los hechos denunciados, por lo tanto lo primero es que mi conducta tiene que ver con la conducta de respeto al debido proceso. El silencio es para respetar el secreto del proceso investigativo”, destacó.

“Lo tercero es que confío en las instituciones, siempre lo he dicho y lo voy a volver a reiterar. Aquí hay una investigación que lleva el Ministerio Público. Por supuesto, confío en mi defensa”, afirmó. “Hay un equipo de abogados que ustedes conocen, que está a cargo de mi defensa. Tengo profunda confianza en ellos y estoy trabajando con ellos para que la verdad y la defensa se lleve adelante en los espacios que corresponden, y hoy día esos espacios son espacios judiciales”, señaló Monsalve.

En esa misma línea, el ex subsecretario insistió a la prensa que “no me voy a referir a los hechos, no porque los quiera aludir, hay una investigación declarada secreta y la voy a respetar, hasta que ese secreto se levante”. Por otro lado, Monsalve aseveró que “mi familia está conmigo”.

La reaparición pública del ex subsecretario coincidió con el mismo día en que la defensa de la denunciante amplió y corrigió la querella presentada en primer lugar contra él por violación y abuso sexual. Según informó La Tercera, la querella detalla ambos delitos de los que se acusa al ex subsecretario: la violación consumada la noche del domingo 22 de septiembre y el abuso sexual ocurrido la mañana siguiente.