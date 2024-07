Mónica Rincón lanza potente reflexión sobre el caso Macaya: "En Chile no se trata igual a todos"

La periodista de CNN Mónica Rincón utilizó las pantallas de Tolerancia Cero para expresar su malestar sobre el caso de Eduardo Macaya y realizó una potente reflexión. Recordemos que, el padre del senador Javier Macaya fue condenado por los delitos de abuso sexual infantil y el expresidente de la UDI lo respaldó públicamente.

En la instancia, la conocida profesional aprovechó de felicitar la valentía de la víctima que se decidió a grabar los hechos de abuso de los que era testigo. “Quiero hacer un reconocimiento a esa niña que se atrevió a grabar videos de Eduardo Macaya, cometiendo según su setencia del Tribunal, abuso sexuales, porque seguro sabía que iba a ser muy difícil que le creyeran” partió diciendo.

¿Qué expresó Mónica Rincón?

“No sé si esperaba que la intentaran desacreditar con descalificados como ‘niña agrandada’ o ‘loca’, pero ella y su familia hicieron todo bien. No barrieron bajo la alfombra, no sucumbieron al natural miedo, no hicieron funas públicas. No. Fueron al tribunal por ellas y por más, no es la única porque hay más niños y adolescentes que lo han hecho en otros casos, en otros proceso judiciales” añadió sobre la misma Rincón.

Por otro lado, la periodista recordó el pago de $150 millones de pesos que le permitió al empresario acceder a la medida cautelar de arresto domiciliario. “Qué pena que sientan que con su palabra no bastaba. A cada víctima le deberíamos pedir perdón porque en Chile no se trata igual a todos. No hay millones que garanticen, en casos de abuso sexual, que las víctimas no corran riesgo o que haya futuras víctimas si es que, en vez de tras las rejas, el abusador accede al arresto domiciliario que, además, se le descontará de una pena ya breve” dijo.

“Aún así a todos ustedes que en sus casas saben que hay un abusador en algún lugar, que han sobrevido a estos depredadores o que conocen a un amigo o familiar, víctima o victimario, los invito a confiar y a ir a tribunales, a no callar porque cada condena que se logra es una paso más en la seguridad de un niño o de una niña” cerró.

