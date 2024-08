Mirna Schindler se fue en picada contra candidatura a alcalde de Max Luksic: “No le creo nada”

No sería la primera vez que Mirna Schindler comenta su complicada salida de Canal 13. Y es que la periodista tuvo su salida de la casa televisiva en medio de demandas y líos legales. Recientemente, durante un capítulo de Todo va a estar bien, la comunicadora cuestionó la candidatura de uno de los ejecutivos del canal que estuvo muy involucrado en su salida, Max Luksic, quien busca ser alcalde.

Estando en conversación con Eduardo de la Iglesia, Schindler recordó los maltratos vividos, por parte de sus superiores y colegas, durante el tiempo que trabajó en el canal. Según contó, su periodo “fue ingrato, sufrí traición, maltrato laboral de personas que nadie se lo imaginaría”.

Dentro de ese marco, el animador no perdió el tiempo y le preguntó que, si es que viviera en Huechuraba, votaría por Max Luksic. Recordemos que este fue director ejecutivo los últimos cinco años, sin embargo, en mayo dejó eso atrás para comenzar su campaña electoral como alcalde de la comuna ya mencionada.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Jamás, porque no le creo nada. Yo creo que él pensó: cuál es el juguete nuevo, y el juguete nuevo se llama ‘elección de Huechuraba’, lo veo así”, partió diciendo. Aunque la crítica Mirna no quedó ahí. Inmediatamente señaló que no tiene que ver con que vaya apoyado por un partido de derecha, sino que tiene que ver con su forma de ser ante los problemas.

“Para mí una persona que no cumple su palabra, no puede ser un buen político. Cuando tú dices que lo que dijiste, no lo dijiste, cómo puede ser un buen político, cómo puedes decir yo soy la generación del recambio en materia política”, sentenció Mirna Schindler.

“Yo tuve que demandar a Canal 13 para que me pagaran dos sueldos completos. Te despiden de la noche a la mañana, después de que te dijeron que no te iban a despedir”, complementó. Al final, indicó que no cuestiona su salida de la pantalla por decisiones editoriales, sino que le indignó la forma y el trato.