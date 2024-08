“Estoy cumpliendo un sueño”: Mauricio Isla está en las nubes gracias a Colo Colo

Pura alegría se respira entre los jugadores de Colo Colo, quienes anoche sellaron su paso a cuartos de final de Copa Libertadores, lo que instala al Cacique entre los ocho mejores equipos de América, logró que no conseguía desde hace seis años.

Uno de los integrantes del plantel que no da más de felicidad con lo que ha conseguido el equipo “popular” es Mauricio Isla, quien llegó este semestre a reforzar al cuadro dirigido por Jorge Almirón. Tras el triunfo ante Junior de Barranquilla, el lateral derecho salió a hablar en conferencia de prensa junto al DT albo.

En la instancia, el Huaso Isla tuvo solo buenas palabras para referirse al buen momento que vive junto al Cacique. “Partí a Argentina, hice un buen campeonato allá y después hice una buena Copa América. Y al final llegué al equipo más grande de Chile, que me recibió de la mejor manera. Yo tengo experiencia, pero también se necesita compañerismo. Me encontré con un buen grupo”, expresó.

Tras esto, el ex jugador de Universidad Católica sinceró que “en un mes me ha cambiado bastante la vida. Llegué y me tocó jugar el Clásico. Y cuando uno llega a un equipo grande tiene que adaptarse de la mejor manera. Me aceptaron al 100%, los jugadores, el cuerpo técnico, la gente que trabaja en Colo Colo. Así que para mí ha sido más fácil. Es un grupo demasiado bueno”.

Por último, Mauricio Isla confesó que “cuando me llegó la oferta de Colo Colo fue sorpresiva. Siempre estuve dispuesto de llegar, estoy cumpliendo un sueño. Espero seguir viviéndolo, porque para todos nosotros esto ha sido de lo más bonito”.