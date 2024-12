¡Revelan monto que querían que cobrara! Madre de Franco Vargas se lanza contra el Ejército

Una grave denuncia realizó durante las últimas horas Romy Vargas la mamá del ex conscripto Franco Vargas quien falleció mientras realizaba el Servicio Militar en la localidad de Putre el pasado 27 de abril. En concreto la mujer estuvo invitada al programa La Voz de los que Sobran y aseguró que en un principio querían hacer pasar el caso como una muerte natural.

Bajo esta misma línea, Vargas aseguró que militares la habrían estado "persiguiendo" para que no hablara con la prensa y reveló que querían que cobrara un seguro millonario y de esta forma se olvidara de la denuncia por diligencia. Recordemos que el joven de 18 años murió por frío extremo mientras realizaba una actividad de instrucción en la montaña.

¿Qué dijo la madre de Franco Vargas?

“Yo recuerdo que esa noche, cuando llegué a Arica llorando con un amigo, le dije ‘Yerko, quieren pasar a mi hijo como muerte natural estos desgraciados, siendo que que a él lo mataron, no lo voy a permitir’, ahí fue cuando le escribí a todos los famosos, y una amiga me ayudó para dar a conocer esto que había pasado” recordó la mujer.

Sobre la misma agregó que “el domingo 28 de abril me contactó TVN, los militares se dieron cuenta y empezaron a ir detrás de nosotros, no querían que yo hablara con la prensa” dijo mencionando que “yo he hablado don veces con ellos. Cuando iban a mi casa y yo los echaba, yo no quería, porque ellos querían que yo cobrara un seguro. 16 millones vale la vida de un niño, y que me olvidara de ello”.

“Como empecé a presionar por redes y las personas empezaron a apoyar, el general Iturriaga me envió una carta donde él lamentaba lo sucedido, que la investigación concluía que lo de Franco fue un accidente y que iban a subir a Franco a cabo segundo y yo iba a recibir una pensión y otra indemnización, cuando yo no estaba pidiendo eso. Yo estaba pidiendo los nombres de los culpables, porque aquí hay niños que sufrieron y vieron cómo había sufrido Franco. ¿Qué pretendía? ¿Comprarme con plata? No, jamás” reconoció.

“Con la reconstitución de escena quedó claro que son una tropa de incompetentes y clasistas en el Ejército. Fueron incapaces de hacerse cargo de la salud mental de los niños que sobrevivieron” lamentó.

