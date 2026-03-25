En cómodas cuotas: el millonario monto que pagará Gustavo Álvarez a la U tras arribar a San Lorenzo

Así se gestó la salida de Gustavo Álvarez.

Por: Fabián Marambio

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Gustavo Álvarez dejó hace meses el banco de U de Chile en medio de un ambiente de tensión por problemas con la dirigencia. Además, el estratega nunca se hizo cargo de la cláusula de rescisión que tenía por contrato, aunque ahora la pagará y la dirigencia de Azul Azul se frota las manos.

El estratega acaba de firmar en San Lorenzo, pero aún tiene cuentas pendientes con la U. Según informó El Deportivo de LaTercera, Álvarez le pagará 117 mil dólares a Azul Azul para solventar la cláusula de rescisión que tenía en su contrato, la cual ascendía a 1.2 millones de dólares.

Gustavo Álvarez asume su deuda con la U

El pago de estos 117 mil dólares lo hará en tres cuotas. La primera se concretó tras firmar en su nuevo club, mientras que las otras dos se realizarán de manera diferida: la segunda en seis meses más y la tercera cuando finalice este año 2026.

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Destacar que esta suma de dinero es considerablemente más baja que los 1.2 millones de dólares que establecía su contrato con U de Chile. Sin embargo, tras evidenciar algunas incongruencias en su vínculo, el DT y su representante lograron llegar a un acuerdo para reducirla hasta los 117 mil dólares que finalmente pagará.

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Así las cosas, en la U se preparan para recibir esta importante cantidad de dinero que, si bien es mucho más baja que lo que deberían haber recibido, de seguro que será beneficioso para solventar los altos sueldos que pagan a su plantilla en esta temporada 2026. Recordar que, solo Juan Martín Lucero, recibe cerca de 60 millones de pesos.

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