JC Rodríguez respondió al desplome de su figura en encuesta: Acusó oscura campaña en su contra

Recientemente, Julio César Rodríguez se sinceró y entregó su propia explicación ante la caída de su figura en la última encuesta de opinión pública Cadem. Frente a eso, apuntó a una campaña virtual en contra de suyo y de Monserrat Álvarez. Y es que, de acuerdo al estudio de consumo y cultura de Cadem, JC fue desplazado por la competencia del grupo de los rostros matinales mejor evaluados en la televisión chilena.

Julio César quedó en el último lugar del ranking, sólo superado por su compañera en el matinal Contigo en la Mañana, Monserrat Álvarez. Ante estos resultados, el rostro de Chilevisión fue consultado al respecto por Sergio Rojas, en Que te lo Digo (Zona Latina). “¿Por qué no estás?”, le preguntó sin pelos en la lengua, por Whatsapp.

“Porque la gente ya no me quiere, jajaja”, le contestó JC, tirando la talla. Sin embargo, pasando a un plano más serio, comentó que le parece raro, porque en rating generalmente salen liderando. Por su parte, Rojas le insistió en que pese a ser conocido, no todos tendrían una imagen positiva de él. A lo que Rodríguez respondió: “¡Pero eso no es mi editorial! No soy Pancho Saavedra”.

En esa misma línea, acusó que existe una campaña virtual de desprestigio en su contra, proveniente de cierto sector. “Pero Sergio, hay una campaña desatada para desacreditarnos todos los días en redes sociales, con Tiktok. Que nos cortan partes, nos sacan de contexto, nos editan el final de las intervenciones. Hoy mismo hay una”, sinceró.