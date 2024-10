Irací Hassler saca aplausos en redes por respuesta a venezolano que la criticó: "Usted habla con insultos, nosotros..."

A través de redes sociales la alcaldesa de Santiago Irací Hassler le respondió a Alexander Maita, líder de la Agrupación Venezolanos en Chile, luego de que este dirigente la criticara a través de un video viral. Recordemos que, Maita pretendía realizar una manifestación en la Parque Almagro por la situación que vive Venezuela luego de que se falsificarán las elecciones a favor de Nicolás Maduro.

“Una vez más nos conseguimos con una sorpresa, que la alcaldesa de Santiago nos trata de suspender nuestra actividad, quitando tarimas y sonidos. Alcaldesa Irací Hassler, sabemos nosotros que eres enemiga de los venezolanos y que estás en contra de nuestra causa. Por eso, la comunidad venezolana en todo Chile te repudia hoy una vez más” señaló el sujeto en el video.

¿Qué le respondió Irací Hassler al venezolano que la increpó?

“Señor Maita, la institucionalidad chilena tiene la obligación de resguardar la calidad de vida de vecinos y vecinas, que ese mismo día tenían planificada una fiesta primaveral en el Parque Almagro” partido diciendo la jefa comunal en su mensaje publicado en Twitter en donde compartió el video titulado: "INDIGNANTE : VENEZOLANOS DESAFÍAN PUBLICAMENTE A IRACI HASSLER".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“La Delegación dio alternativas para manifestarse de manera democrática, respetuosa y autorizada, que rechazaron. Usted habla con insultos, nosotros de cuidar el espacio público” cerró la alcaldesa comunista. Tras su respuesta la edil se llenó de comentarios en modo de apoyo por sus palabras y no dejarse pasar a llevar por este sujeto.

“Así se responde a estos venezolanos de mal vivir”; “Excelente, ellos no están acostumbrados a seguir la institucionalidad”; “No se gaste con gente pagada por Desbordes, querida alcaldesa”; “Querida Alcaldesa, no te desgastes en responder a este facho malagradecido. Mi voto y el de toda mi familia y amig@s es para ti. Sigue luchando!!” y “Bien alcaldesa, el Parque Almagro y su comunidad no aguantan más incivilidades de estas personas que creen dar cátedra de democracia y la intolerancia le sale por los poros” le escribieron.

Te puede interesar: Trabajadoras sexuales "asesinas": sedujeron y mataron a empresario de Viña del Mar