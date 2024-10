"El barco está hundido...": Guarello explota por la continuidad de Ricardo Gareca en La Roja

Tras varios días de especulaciones, finalmente Ricardo Gareca, al menos por ahora, no abandonará su cargo como entrenador de la Selección Chilena, noticia que no gustó para nada al periodista Juan Cristóbal Guarello, quien lanzó potentes críticas tanto al estratega como al ente rector del fútbol chileno.

Fue en Radio Agricultura que el reconocido comunicador abordó la posible salida del 'Tigre', quien si bien no lo tiene para nada conforme con su labor como DT de Chile, considera que tras la derrota ante Colombia no era correcto sacarlo del banco, esto debido a que la ANFP aún no tiene definido un reemplazante.

"El barco ya está hundido. Cuando tú sacas a alguien y sueltas una liana, tienes que tener otra. Si vas a soltar una… como le pasó como cuando echaron a (Reinaldo) Rueda y no tenían otro entrenador. Perdieron dos meses. Si tú tienes un plan B, te creo, pero aquí nunca hubo plan B, expuso un molesto 'King Kong'.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Lo que tú puedes hacer es lo de Miguel Ramírez, pero también puede ser otro", agregó como plan de emergencia, para luego proponer un acuerdo entre La Roja y su actual entrenador: "Es decirle Gareca: 'usted dirige estos dos y se va'. Ya estamos fuera. No porque le ganaste por ahí a Venezuela y le empataste a Perú… No, chao no más".

Y para finalizar, Juan Cristóbal Guarello aprovechó su espacio para dejarle un claro mensaje a Ricardo Gareca, a quien considera llegó el momento de ponerle un ultimátum en la Selección Chilena: "Él, pase lo que pase, si logra los seis (puntos contra Perú y Venezuela) por ahí zafa. Pero si no logra los seis, se tiene que ir igual. Ya basta".

Te puede interesar: ¡Decisión tomada! La ANFP determina el futuro de Ricardo Gareca con La Roja