La grave denuncia de funcionaria de Gobierno contra Manuel Monsalve por violación ¡Provocó su renuncia!

Una fuerte denuncia en contra de Manuel Monsalve se dio a conocer en las últimas horas, lo que terminó con la renuncia del -ahora- ex subsecretario. El hecho denunciado habría ocurrido el pasado 22 de septiembre luego de un encuentro en un local peruano, donde la ex autoridad de Gobierno y la supuesta víctima "bebieron profusamente pisco sour".

La Tercera reveló que "esa noche, ella asegura haberse despertado en el hotel donde se queda en Santiago habitualmente (el subsecretario tiene residencia en Viña del Mar). Ella, agrega, que despertó con signos de una supuesta agresión lo que la llevó a denunciar".

La denuncia se realizó en PDI, donde la mujer de 32 años se identificó como asesora de gabinete de la Subsecretaría de Interior. En su relato, contó que la primera vez que Monsalve la contactó para otros fines no relacionados con su trabajo para el Gobierno fue el 1 de septiembre, día que la habría contactado por la aplicación Signal, que permite mensajes encriptados que luego se borran, además, según la configuración que dice él hizo, sólo duraban 30 segundos.

La denunciante señaló que su jefe le pidió una reunión para conversar temas laborales. Luego de terminada, ella le pidió que la acompañara a comprar cigarros. Tras esto, se habrían trasladado a un parque cercano, donde Manuel le tocó la mejilla y le dio un beso sin su consentimiento.

Al conocerse la denuncia en su contra, Manuel Monsalve presentó su renuncia y expresó: "reafirmar que tengo absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito". "En el marco de la investigación demostraré mi inocencia. Eso requiere que yo me dedique a esa tarea por el efecto familiar y personal que una denuncia de esta naturaleza tiene. Cualquier otro aspecto de esta materia, en condición de que a partir dejo de ser subsecretario del Interior, por supuesto, hablaré fuera de La Moneda", agregó.