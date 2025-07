¡No dejó nada a la imaginación! Filtran osado video de Camila Polizzi en su OnlyFans

A diez días de haber comunicado el lanzamiento de su nuevo contenido para adultos, se filtró en diversas redes sociales uno de los videos pertenecientes al material de Camila Polizzi en OnlyFans. Según comentarios en línea, este registro se considera el más explícito que ha circulado desde que la política y dirigente social incursionó en esta plataforma.

En marzo de este año, Polizzi diversificó sus plataformas de contenido para adultos al incorporar OnlyFans a su perfil en Arsmate, lo que le permite obtener ingresos por ambas vías.

En la actualidad, la dirigenta investigada en el denominado “Caso Lencería” ofrece 31 publicaciones en OnlyFans, donde establece una tarifa de suscripción de 24 dólares, equivalente a poco más de $22.000.

Este nuevo video filtrado muestra a Camila Polizzi en la ducha de su domicilio, lugar donde cumple arresto domiciliario total. En el registro, la ex candidata a la alcaldía de Concepción se muestra usando una prenda blanca de tejido traslúcido que deja poco y nada a la imaginación.

Al igual que numerosas figuras del mundo del contenido para adultos, la ex candidata a la Cámara de Diputados también ofrece descuentos a sus suscriptores. Es más, en una de sus publicaciones más recientes, Polizzi anunció una "promo por 24 horas, 30 cupos, 50% de descuento".

Según lo señalado por Javi Belén, la modelo más reciente incorporada al programa Ganar o Servir y que ha comenzado a generar contenido en plataformas para adultos, estaría obteniendo ingresos cercanos a los $2,5 millones mensuales mediante la publicación de fotografías y videos de alto contenido sensual.

"No es que me dedique al 100% a eso. Lo tengo como un ingreso extra, aunque tengo una mánager que se encarga de todo y se queda con un 30%. Lo más que he llegado a ganar en un mes son dos millones y medio, pero algunas conocidas ganan 15 millones mensuales", comentó la ex de Mauricio Isla.