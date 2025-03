Filtran desconocido antecedente sobre el asesinato de pareja en Graneros: "Es tan macabro que no quiero..."

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana una mujer se comunicó desde el anonimato para filtrar un antecedente desconocido sobre el asesinato a una pareja en Graneros luego de que delincuentes ingresaran a su domicilio. La vecina del sector rural señaló que la víctima se habría escondido en el baño.

Sobre el crimen ocurrido en contra de Rodrigo González Aguirre y María Carolina Callifa Lucero, el fiscal señaló que "respecto a la dinámica, es difícil determinarla todavía. Es un sitio del suceso bastante amplio, no es sólo un punto, es toda la casa y el entorno, por tanto ni la dinámica ni la hipótesis están claras, pero se está investigando como un robo con doble homicidio. En cuanto a la violencia, efectivamente hay signos de fuerza” dijo.

Vecina destapa impactante antecedente sobre el asesinato

Para el matinal la mujer relató que un cuidador le contó todo lo ocurrido. “Por lo que me comentó el cuidador, ella había alcanzado a llamar a Carabineros mientras él estaba en un enfrentamiento con los tipos. Ellos (delincuentes) escucharon que ella estaba hablando con alguien y fue ahí cuando le dispararon, ya que la encontraron en el baño”, afirmó la vecina.

Además, dio a conocer que “los delincuentes entraron por atrás, por las parcelas”. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la cantidad de disparos que se oyeron en medio de la madrugada, según ella se logró oír una ráfaga de balazos similar a lo que podría ser un enfrentamiento armado.

“Por la cantidad de disparos, yo creo que fue un enfrentamiento, porque fueron mucho disparos, se escuchó como una ráfaga en dos ocasiones”, explicó la testigo. “Con todo esto que me he ido enterando trato de recrear la escena y se me ocurre que la segunda (vez) fue cuando la pillaron a ella. No sé, es todo tan macabro que no quiero ni imaginarlo”, sentenció.

