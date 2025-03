Millonaria suma: exponen monto de dinero retenido a Camila Polizzi por ganancias en Arsmate

Debido a una resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción la modelo y excandidata a alcaldesa por Concepción, Camila Polizzi no ha podido recibir el dinero que ha ganado por realizar contenido para adultos en la plataforma Arsmate. Recordemos que Polizzi decidió vender contenido para adultos luego de quedar con arresto domiciliario por el Caso Lencería.

Hace algunos meses para LUN la investigada señaló que era madre de dos hijas y que tras quedar retenida en su hogar necesitaba generar ingresos. "Me dejaron en pelotas y yo ante todo soy la sostenedora de mi hogar. Algo tenía que hacer. Decidí que era una buena forma de canalizar mi energía" explicó.

¿Cuánto dinero le han retenido a Camila Polizzi?

Según detalló Sabes.cl, un oficio remitido por la empresa Sociedad Pantec SpA informó el avance del cumplimiento de la resolución tomada el 15 de noviembre pasado, referida a la retención de las ganancias que la excandidata a alcaldesa obtiene mensualmente gracias a las fotos y videos que comparte en el Onlyfans chileno.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Según el documento firmado por el fiscal de la empresa, el abogado Claudio Rojas, “la cantidad retenida a la fecha asciende a la suma de $14.175.760, dinero que quedara en nuestro poder, en tanto se resuelva la situación jurídica de los mismos”. De acuerdo a la misma información, fue noviembre de 2024 cuando Polizzi obtuvo la mayor cantidad de ganancias: $4.834.149. En diciembre, alcanzó ganancias por $4.285.991.; y en lo que va de 2025, suma $5.055.620.

Cuando se presentó el proyecto para retener sus ingresos y el de otras figuras como Cathy Barriga, quien también intentó vender contenido señalo. "Tengo derecho a trabajar, soy una persona que está siendo investigada pero que no ha sido condenada aún. Hay en la contigencia por la ley Polizzi que me parece una pésima señal del Congreso, fijar las preocupaciones en eso, me parece muy superficial" lanzó para LUN.

Te puede interesar: Filtran desconocido antecedente sobre el asesinato de pareja en Graneros: "Es tan macabro que no quiero..."