Aníbal Mosa confirma intento de golpe de Estado por parte de Juan Tagle en la ANFP: "Lo más grave es..."

Tal y como durante todo su mandato, este último año de Pablo Milad como presidente de la ANFP ha estado marcado por fuertes polémicas. Ahora, durante el último Consejo de Presidentes, se acusó un intento de golpe de Estado por parte de Juan Tagle, presidente de Universidad Católica, que ahora fue totalmente confirmado.

El encargado de referirse al tema y de afirmar que todo lo sucedido es cierto fue Aníbal Mosa, mandamás de Blanco y Negro que confesó todo. “Lo que se dice es efectivo, eso que ocurrió en la sala, pero hubo dos reuniones privadas antes, en el segundo piso de la ANFP, donde vivimos situaciones muy complicadas en un momento dado”, dijo Mosa tras el pasado triunfo albo en Copa de la Liga.

Juan Tagle quiso hacer un “golpe” en la ANFP

En ese mismo sentido, el presidente albo agregó que “a mí me da lo mismo. Lo más grave aquí es que se trató de romper una institucionalidad y nosotros nos paramos firmemente y dijimos que no estamos defendiendo ni a Pablo Milad, ni a Jorge Yunge ni a nadie; estamos defendiendo la institucionalidad”.

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Juan Tagle intentó sacar a Pablo Milad de la ANFP.

A modo de conclusión, el empresario sirio se refirió también a los pocos meses que le quedan al periodo de Milad. “Bajo ese punto de vista primó la cordura y, bueno, el señor Milad tiene que terminar su proceso nomás", dijo Mosa para terminar de referirse al tema.

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Así las cosas, el intento de golpe de Estado en la ANFP por parte de Juan Tagle acaba de ser confirmado por Aníbal Mosa. El mandamás de los albos se refirió a la veracidad del tema y afirmó que todo es cierto, marcando un pésimo precedente en base a los próximos años de la ANFP.