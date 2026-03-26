Aníbal Mosa confirma intento de golpe de Estado por parte de Juan Tagle en la ANFP: "Lo más grave es..."

Aníbal Mosa confirma intento de golpe de Juan Tagle.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Nicolás Córdova y su formación en La Roja.

¿Tiene un plan? Nicolás Córdova planea formación con esquema nunca antes visto en La Roja
Everton denuncia a Universidad Católica.

¿Multa millonaria o reducción de puntos? Everton golpea a Universidad Católica con potente denuncia
Nuevo estadio de Colo Colo: plazos, montos y capacidad.

Las novedades que prometieron: Aníbal Mosa revela los millones que costará el nuevo estadio de Colo Colo
Arturo Vidal le manda recado a Nicolás Córdova.

Se demoró pero llegó: Nicolás Córdova le responde a Arturo Vidal tras críticas por conformación de la nómina
Figura de La Roja y la U se lesiona.

No se puede creer: figura de La Roja y de U de Chile se lesiona y es liberado por Nicolás Córdova
Exembajador recordó a Piñera tras decisión de Kast de no apoyar a Bachelet: “No habría hecho nunca una cosa así”

Exembajador recordó a Piñera tras decisión de Kast de no apoyar a Bachelet: “No habría hecho nunca una cosa así”
“Mi peor enemigo en este caso es mi cliente”: Abogado de Nicolás Zepeda lanzó impactante comentario en pleno juicio

“Mi peor enemigo en este caso es mi cliente”: Abogado de Nicolás Zepeda lanzó impactante comentario en pleno juicio

¡Enfermería repleta! Las numerosas bajas que golpean a Universidad de Chile
Revelan al autor del polémico mensaje del “Estado en quiebra”: asesor del Gobierno asume responsabilidad

Revelan al autor del polémico mensaje del “Estado en quiebra”: Asesor del Gobierno asume responsabilidad
Lucas Assadi recibe críticas de Claudio Bravo.

VIDEO | ¡Saca la voz! Lucas Assadi responde tras la polémica por nexos con narcobarristas

Tal y como durante todo su mandato, este último año de Pablo Milad como presidente de la ANFP ha estado marcado por fuertes polémicas. Ahora, durante el último Consejo de Presidentes, se acusó un intento de golpe de Estado por parte de Juan Tagle, presidente de Universidad Católica, que ahora fue totalmente confirmado.

El encargado de referirse al tema y de afirmar que todo lo sucedido es cierto fue Aníbal Mosa, mandamás de Blanco y Negro que confesó todo. “Lo que se dice es efectivo, eso que ocurrió en la sala, pero hubo dos reuniones privadas antes, en el segundo piso de la ANFP, donde vivimos situaciones muy complicadas en un momento dado”, dijo Mosa tras el pasado triunfo albo en Copa de la Liga.

Juan Tagle quiso hacer un “golpe” en la ANFP

En ese mismo sentido, el presidente albo agregó que “a mí me da lo mismo. Lo más grave aquí es que se trató de romper una institucionalidad y nosotros nos paramos firmemente y dijimos que no estamos defendiendo ni a Pablo Milad, ni a Jorge Yunge ni a nadie; estamos defendiendo la institucionalidad”.

Quizás te pueda interesar: Las novedades que prometieron: Aníbal Mosa revela los millones que costará el nuevo estadio de Colo Colo

Juan Tagle intentó "golpe" contra Pablo Milad.
Juan Tagle intentó sacar a Pablo Milad de la ANFP.

A modo de conclusión, el empresario sirio se refirió también a los pocos meses que le quedan al periodo de Milad. “Bajo ese punto de vista primó la cordura y, bueno, el señor Milad tiene que terminar su proceso nomás", dijo Mosa para terminar de referirse al tema.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Así las cosas, el intento de golpe de Estado en la ANFP por parte de Juan Tagle acaba de ser confirmado por Aníbal Mosa. El mandamás de los albos se refirió a la veracidad del tema y afirmó que todo es cierto, marcando un pésimo precedente en base a los próximos años de la ANFP.

NOTAS DESTACADAS

Nicolás Córdova y su formación en La Roja.

¿Tiene un plan? Nicolás Córdova planea formación con esquema nunca antes visto en La Roja
Everton denuncia a Universidad Católica.

¿Multa millonaria o reducción de puntos? Everton golpea a Universidad Católica con potente denuncia
Nuevo estadio de Colo Colo: plazos, montos y capacidad.

Las novedades que prometieron: Aníbal Mosa revela los millones que costará el nuevo estadio de Colo Colo
Arturo Vidal le manda recado a Nicolás Córdova.

Se demoró pero llegó: Nicolás Córdova le responde a Arturo Vidal tras críticas por conformación de la nómina
Figura de La Roja y la U se lesiona.

No se puede creer: figura de La Roja y de U de Chile se lesiona y es liberado por Nicolás Córdova
Exembajador recordó a Piñera tras decisión de Kast de no apoyar a Bachelet: “No habría hecho nunca una cosa así”

Exembajador recordó a Piñera tras decisión de Kast de no apoyar a Bachelet: “No habría hecho nunca una cosa así”
“Mi peor enemigo en este caso es mi cliente”: Abogado de Nicolás Zepeda lanzó impactante comentario en pleno juicio

“Mi peor enemigo en este caso es mi cliente”: Abogado de Nicolás Zepeda lanzó impactante comentario en pleno juicio

¡Enfermería repleta! Las numerosas bajas que golpean a Universidad de Chile
Revelan al autor del polémico mensaje del “Estado en quiebra”: asesor del Gobierno asume responsabilidad

Revelan al autor del polémico mensaje del “Estado en quiebra”: Asesor del Gobierno asume responsabilidad
Lucas Assadi recibe críticas de Claudio Bravo.

VIDEO | ¡Saca la voz! Lucas Assadi responde tras la polémica por nexos con narcobarristas
Se define la Copa de la Liga.

¡Se vienen grandes cambios! Se aprueba y despacha ley de reforma a las SADP
Crimen que conmocionó Talcahuano: Cinco nuevos detenidos por brutal ataque que mató a Cristóbal Miranda

Crimen que conmocionó Talcahuano: Cinco nuevos detenidos por brutal ataque que mató a Cristóbal Miranda

¡Un gran debut! Tomás Barrios inicia con el pie derecho en Challenger 100 de Sao Paulo
“Buscamos todas las maneras de paliar”: Kast defiende “bencinazo” y descarta endeudarse para subsidiar combustibles

“Buscamos todas las maneras de paliar”: Kast defiende “bencinazo” y descarta endeudarse para subsidiar combustibles

¡Sufre Felicevich! Santiago Wanderers blinda con todo a sus figuras sub-20
¿Cuántos años de cárcel pidieron? Fiscalía toma posición en la recta final del juicio contra Nicolás Zepeda

¿Cuántos años de cárcel pidieron? Fiscalía toma posición en la recta final del juicio contra Nicolás Zepeda
Juan Martín Lucero provoca dolor de cabeza en u de chile.

Sufre Fernando Gago: Juan Martín Lucero ya tiene diagnóstico y conoce el tiempo que estará de baja en la U
Así se gestó la salida de Gustavo Álvarez.

En cómodas cuotas: el millonario monto que pagará Gustavo Álvarez a la U tras arribar a San Lorenzo
Jordhy Thompson la rompe en Rusia.

¿Se viene el gran salto? Jordy Thompson sorprende en Rusia y ya lo postulan para estos grandes clubes europeos
Arturo Vidal revela su futuro en Colo Colo justo antes del Superclásico ante la U

¿Y si lo dice el “King”? Arturo Vidal reacciona a partido de Colo Colo y se deshace en elogios para su “regalón”