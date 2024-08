Estrella de Colo Colo responde al portazo de Ricardo Gareca en La Roja: "Me deja tranquilo que..."

Ante la gran campaña que está realizando Colo Colo, cuatro jugadores albos fueron llamados a la Selección Chilena para los próximos duelos rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, pero tras no ser considerado por Ricardo Gareca, una de las mayores revelaciones del Cacique en esta temporada rompió el silencio.

Se trata de Lucas Cepeda, quien pese a que en esta ocasión no se dio, se mostró orgulloso por ver a los hinchas pidiendo su presencia en La Roja: "A cualquiera le gustaría ir a la selección, defender a su país". "Me deja tranquilo saber que mi nombre ya está sonando para defender la camiseta de Chile", expresó en conversación con Dale Albo.

"Ahora debo apoyar a mis compañeros que van a defendernos de la mejor manera en estos dos partidos y ojalá el día de mañana pueda estar en una nómina, pero lo primero es el presente acá en Colo Colo, donde debo ser un aporte. Ojalá siga convirtiendo goles y asistiendo a mis compañeros", profundizó el atacante de 23 años.

En esa línea, el oriundo de Viña del Mar analizó lo que han sido sus primeros meses en el Estadio Monumental, donde está cumpliendo uno de sus sueños como futbolista: "Alegría por el hecho de que quería jugar acá y defender los colores de la selección. Ahora debo seguir defendiendo a Colo Colo para conseguir cosas en el club".

"Llegar de Wanderers me ayudó mucho. Es un equipo grande del fútbol chileno, la hinchada te exige harto y venía con presión desde allá. Si bien acá es un poco más, ya sabía cómo se manejaba eso. De hecho, no he sentido presión en ningún momento, siento que he aprovechado mi llegada a Colo Colo", remató Cepeda.

