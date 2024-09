En Colo Colo aclaran la situación de una de sus principales figuras: Tiene ofertas desde México y Brasil

Aníbal Mosa salió a hablar sobre la situación en torno a Maximiliano Falcón en Colo Colo, quien estaría en la órbita de equipos de Brasil y México. Ante el interes por el central albo, la dirigencia de Blanco y Negro realizaron una reunión de emergencia para definir el futuro del jugador uruguayo, el que se ha transformado en uno de los pilares del club de Macul.

"Va a seguir en Colo Colo, se los aseguro", anunció Mosa, aclarando que "si hay ofertas o no da lo mismo, se va a quedar igual". De esta forma, el presidente de Blanco y Negro selló la continuidad del "Peluca" en el Cacique y con esto se abre la posibilidad de obtener la nacionalidad chilena, y por ende un futuro llamado a representar a la Roja.

Hace unos días, el representante de Maxi Falcón, Gerardo Arias, comentó al programa Fuera de Juego de la radio Carve Deportiva de Uruguay que "lo quieren nacionalizar para que juegue en la Selección de Chile. Estamos en una situación muy linda para el jugador y para nosotros".

No obstante, aclaró que "lo tengo que hablar con el jugador, no te puedo decir sí quiere o no quiere. El sueño de él es jugar en la Selección de Uruguay, como todo uruguayo. Pero bueno, hay que esperar, ver cómo son las situaciones, si lo citan, si no lo citan. Vamos a ver cómo son las cosas".

Maximiliano Falcón está ad portas de cumplir cinco años en Chile, por lo que estarían tramitando el proceso para obtener la nacionalidad chilena. De esta forma, en la próxima temporada sería una de las opciones para convocar a la Roja.