Exponen el dramático testimonio de mujer que denunció a Manuel Monsalve por ataque sexual: "Perdí la conciencia"

Durante las últimas hora se dio a conocer el testimonio de la mujer que denunció al subsecretario del Interior Manuel Monsalve por violación. En concreto se trata de la acusación puesta por una funcionaria de gobierno que trabajaba para el político, quien aseguró que compartió con él en un restaurante capitalino y que tras unos pisco sour perdió el conocimiento.

Ante la PDI, la mujer de 32 años acusó a la ahora exautoridad por abuso sexual y violación. En concreto la previa de los hechos habrían ocurrido en el restaurante Ají seco místico ubicado en calle Mac-Iver, en pleno centro de Santiago el sábado 21, en plena Fiestas Patrias. El secretario de Estado la citó el día siguiente.

El testimonio de mujer que acusó a ministro por violación

“Me citó a una cena que se llevaría al día siguiente (domingo 22)” contó la mujer según información entregada por La Tercera. Así mismo detalló que el 22 de septiembre se juntaron en el local a eso de las 18:00hrs y rápidamente pidieron comida. “Hablamos de temas laborales, políticos y académicos, ahí él me señaló que yo era una motivación para él en el trabajo, por lo que propuso pagarme un curso de inglés a lo que respondí que no quería” agregó en su declaración.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Luego, aseguró que tras tomas unos pisco sour (3) perdió el conocimiento. “Recuerdo haber tomado la mitad del último y perdí la conciencia” declaró agregando que luego, despertó en la habitación de un hotel que está registrada a nombre del exsubsecretario y junto a él, sin su ropa. “Esta escena me paralizó y no atiné a nada” añadió.

Sin embrago, se percató de que tenía una lesión en su muñeca por la cual le consultó a Monsalve y el negó saber que le había ocurrido. “Le dije que me iría, él me habla de una situación ocurrida conmigo en el taxi, que yo quería arrancarme, pero que el chofer y él me habían detenido. Me comenta que él también había perdido la conciencia y que lo último que recordaba era lo del taxi... quise salir rápido del lugar y después de esto me dijo ‘ojalá después de esto no te arranques’”, detalló a la PDI sobre el testimonio.

Te puede interesar: JC Rodríguez se lanza con todo en contra del Gobierno por denuncia contra Manuel Monsalve: "Si no es el colegio, poh"