JC Rodríguez se lanza con todo en contra del Gobierno por denuncia contra Manuel Monsalve: "Si no es el colegio, poh"

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana el periodista Julio César Rodríguez se fue con todo en contra del Gobierno por la reciente denuncia por abuso sexual en contra de Manuel Monsalve. Cabe mencionar que, el presidente Gabriel Boric estuvo en un unto de prensa respondiendo a todas las preguntas de la prensa.

“Toman decisiones mediocres. Me enteré yo el martes en la tarde y no se va a enterar la ministra, paremos el leseo” apuntó en un principio el comunicador sobre la gestión de Carolina Tohá, ministra del Interior. Recordemos que durante la tarde del jueves, el subsecretario Mosalve renunció a su cargo para que se investigue la grave acusación.

JC Rodríguez apunta contra el Gobierno por gestión de denuncia a Monsalve

“Digamos las cosas como son. Ella dice que se enteraron el martes y por eso miércoles le dan libre. No es que nosotros estemos diciendo ‘creemos que se enteró’, ellos se enteraron el martes, y también dijeron que le avisaron al Presidente” señaló en un principio el periodista en el programa de la mañana agregando que “lo que pasa es actúan de una manera completamente irracional. Tú no puedes tener a un subsecretario del Interior dos o tres días sin sacarlo del cargo, esperando que un medio de comunicación te tire una nota” dijo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Además agregó que “algunos periodistas teníamos la información, pero no teníamos el escrito, entonces la cuestión ya estaba filtrada. No es creíble que la ministra no sabía nada hasta ayer, además que ella misma dijo que lo sabía el martes”. Fue ahí que su compañera, Monserrat Álvarez detalló que “es peor que la ministra haya reconocido que se enteró el martes (...) tú tienes otros recursos y otras personas para ir a defender un presupuesto al Congreso y no mandar al subsecretario. Lo pudo haber hecho la ministro, pudo decir que el subsecretario estaba con fiebre. Acá hay una lentitud que no se entiende a qué se debe”.

Bajo esta misma línea Rodríguez declaró que “más grave que eso es el cargo que ostenta Monsalve. Esto tiene dos problemas: el comunicacional, pero hay otro tema mucho más grave, y es que tú no puedes dejar a una persona investigada en el cargo que tiene”. “Monsalve, que es el jefe de las policías, que trabaja con Fiscalía y toda esta gente... ¿Cómo sigue en el cargo dos días más? Es una locura. A Monsalve, apenas se puso esa denuncia, tenían que haberlo de inmediato sacado del cargo” añadió.

Finalmente recordó que “no es el colegio, poh. Te dimos permiso para que le fueras a decir a la familia. Oye, si no estai en cuarto medio. Tú tienes que reaccionar inmediatamente”.

Te puede interesar: Neme lanza potente recordatorio a Boric y recuerda "palo" en punto de prensa: "Esto va para el presidente"