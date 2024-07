¿Se ilusionan? Destapan el deseo de Mauricio Isla en medio de las negociaciones con Colo Colo

Colo Colo está buscando incansablemente un lateral derecho para reforzar el plantel y el nombre de Mauricio Isla es una de las opciones que toman fuerza. El "Huaso" es una de las prioridades y ahora revelaron su principal deseo en medio de intensas negociaciones entre las partes involucradas.

"El Cacique le acaba de hacer una oferta formal a Mauricio Isla, a su agencia de representación real. Todo indica que en los próximos días va a responder a esta oferta. Hay algunos detalles que afinar", comenzó diciendo el periodista Rodrigo López en De Fútbol Se Habla Así de Directv.

Pero eso no fue todo, porque fue más allá y agregó que "Isla quiere venir a Colo Colo. No hay ninguna oferta de la MLS, porque su principal objetivo era estar allá, pero al no existir esta oferta concreta, en Macul está la posibilidad más cercana. Esto es información de ahora. La oferta ya llegó, ya la tiene el jugador y esperan la respuesta en los próximos días".

Quizás te pueda interesar: ¡No lo quieren soltar! El club europeo que rechazó Universidad de Chile por Marcelo Morales

Los albos le enviaron una oferta formal al "Huaso".

A pesar de haber cumplido ya 36 años. Isla ha tenido un 2024 bastante activo en su carrera futbolística. Durante el primer semestre de este año jugó 18 partidos con Independiente, en los que sumó 1.546 minutos en cancha y anotó un gol. Esto le permitió defender a La Roja en Copa América, por lo que llegaría con mucha actividad al Estadio Monumental.

Es así como Jorge Almirón podría ver en los próximos días cómo se concreta la anhelada llegada de su nuevo lateral derecho. Según han afirmado, tanto los albos como el "Huaso" quieren juntar sus caminos, pero la única traba es la situación del jugador con Independiente, pues tiene que destrabar su salida anticipadamente.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.