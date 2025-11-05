¿Sería buena opción? DT campeón con Coquimbo Unido se abre a la opción de asumir en La Roja

DT de Coquimbo Unido apunta a La Roja.

Por: Fabián Marambio

No cabe dudas que Esteban González fue el gran artificie de la campaña que culminó con el histórico título de Coquimbo Unido. El entrenador asumió en un momento complicado y terminó con reflectores suficientes para ser postulado a la Selección Chilena.

Es más, fue él mismo quien se refirió a la posibilidad de ser el reemplazante de Ricardo Gareca en La Roja. "Más que candidatearme a la selección, me parece que sé diferenciar la carrera de jugador profesional a la de entrenador, que es como correr una maratón que hay que saber correr", dijo en Radio ADN.

El DT de Coquimbo Unido va paso a paso

Esteban González sueña con La Roja, pero no se apura en su objetivo. "Hoy mis energías están en Coquimbo, mentiría si no digo que quiero dar un paso importante, pero estoy muy bien acá. Ser campeón es un sueño", agregó.

Esteban González y su deseo de asumir en La Roja.
Esteban González no oculta su deseo de ir a La Roja.

Sobre sus cualidades, el entrenador dijo que tiene la "capacidad, soy estudioso del fútbol. Mentiría si hablo de economía porque no sé nada, pero sí sé de fútbol. La preparación es parte de mi trabajo, de crecer en mis áreas, que los jugadores entiendan y tengan un aprendizaje significativo. Eso me mueve".

Los números de Esteban González en Coquimbo

Durante su estadía en la cuarta región, el entrenador ha dirigido un total de 46 partidos oficiales, sumando 30 triunfos, 10 empates y solo seis derrotas. Además, en ellos ha registrado 72 goles a favor y 34 en contra, cifras que le permitieron quedarse con la Liga de Primera 2025.

