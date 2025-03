“En ningún momento se me censuró”: Doctor agredido por Cristian Pérez de Arce alzó la voz para aclarar polémica

Sergio Pucheu, el doctor agredido por el empresario Cristian Pérez de Arce, decidió hablar públicamente. Todo luego de que el violento ataque que sufrió quedara registrado en video y se hiciera viral. El repudiado incidente ocurrió mientras el joven doctor circulaba por un camino rural en la comuna de Río Bueno.

Según los antecedentes, Pucheu pidió permiso para transitar por la vía cuando se encontró con Pérez de Arce, quien le aseguró que era un camino privado. Sin embargo, el empresario reaccionó de manera agresiva. En el video que se viralizó, se observa cómo Pérez de Arce abre la puerta del vehículo de Pucheu y lo golpea violentamente.

El joven médico, quien se desempeña en la zona del Lago Ranco, intentó explicar que su ingreso ya había sido autorizado por la administración del recinto. A pesar de ello, el acusado persistió en bloquearle el paso. Como si fuera poco, el empresario le arrebató el celular mientras le exigía que dejara de grabar, llegando incluso a amenazarlo con violencia: “Te pego, conche...”, lanzó agresivamente.

¿Qué dijo el doctor?

Tras estallar la polémica, el funcionario de la salud afectado estuvo en conversación con 24 Horas, en donde se refirió a lo ocurrido. “Yo hice la denuncia respectiva, el mismo día en que pasaron estos hechos, pero sí me veo en la obligación de aclarar ciertos puntos importantes”, relató.

“En ningún momento se me censuró aquí en el Cesfam, es más, todos mis colegas y la directora me brindaron el apoyo. Y si no había hablado antes, era porque no había estado en este establecimiento, estaba reposando”, comentó en primer lugar. Lo anterior en alusión a una versión que surgió en redes sociales y que apuntaba a un supuesto intento de silenciar su denuncia al interior del centro médico.

Como segundo punto, el doctor aclaró que “algunas personas piensan que esto fue en un sector privado, pero esto fue en un sector público. Aunque más detalles no puedo dar, porque eso está en manos de la justicia”.