¿Otra de la ANFP? Destapan situación irregular que afecta directamente a Gabriel Arias

Los últimos años de la ANFP han sido protagonizados por constantes polémicas y actos que han dejado mucho que desear, los cuales al parecer están lejos de terminar. Esta vez, revelaron una situación irregular que afecta directamente a Gabriel Arias, quien al parecer no podrá jugar nuevamente por Chile.

"Es un tema gravísimo que la ANFP ha ocultado y que no se cómo cresta alguien puede dejar que pase", comenzó diciendo Jorge "Coke" Hevia. Luego, el periodista de Radio Pauta señaló que "la salida Arias son cosas fuera del fútbol, no tuvo ningún problema con el camarín, ni indisciplina, ni nada de eso. Quedó en muy buenos términos con Gareca".

En esa línea, el periodista aseguró que "en este caso está quedando solo, hay un tema importante que la ANFP no le está colaborando (...) Para variar hay un tema más del despelote interno, (Arias) quedó bien con Gareca. Esto viene de antes de la convocatoria pasada, pasó un mes donde la ANFP se quedó piolita".

Quizás te pueda interesar: Con alguna bajas: Colo Colo define su formación para enfrentar a Magallanes

Gabriel Arias estaría sufriendo una situación irregular que la ANFP ha encubierto.

De momento no se especificó cuál es la situación que protagonizó Gabriel Arias y en la que la ANFP no intervino para ayudarlo. Lo cierto es que el arquero no lo pasó bien durante sus últimos partidos con La Roja y, por lo mismo, es probable que no vuelva a colocarse la camiseta.

Es así como, nuevamente, la ANFP se ha llenado de fuertes críticas por la reprochable gestión que ha llevado Pablo Milad durante el último tiempo. El mandamás es el principal apuntado del estado crítico que vive el fútbol chileno y, al parecer, ha hecho poco para enmendar la situación.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.