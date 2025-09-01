Hicieron tremendo despliegue policial: Destapan nuevo intento de fuga en cárcel de Puente Alto

Frustan intento de fuga en Puente Alto

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

vendedora ambulante

VIDEO: Vendedora ambulante se desnudó en plena fiscalización a modo de protesta
si avanzan en Sudamericana, le espera un problema a Universidad de Chile

¡Malas noticias! El problema que espera a Universidad de Chile si avanza en Sudamericana
la roja sub 15

Todo lo que debes saber sobre la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ en Chile 2025: fechas, sedes, y dónde ver los partidos
el sorprendente cambio físico de La Roca

¡Sorprendió al mundo! El increíble cambio físico de La Roca en su regreso a la lucha
llueven las críticas por nueva licencia de conducir digital

¿La tienes que renovar? Licencia de conducir digital quedó tapada en críticas en redes sociales
Aníbal Mosa habla sobre muerte de hincha de Colo Colo

¡Habló el mandamás! Aníbal Mosa se refiere a la muerte del hincha de Colo Colo en el Superclásico
La Roja ya se prepara para su duelo ante Brasil

¡Con uno menos! La Roja ya comienza la preparación para duelo ante Brasil
Baby Bandito

¡Conocido cantante le mandó ofrenda! Así fue el último adiós a “Baby Bandito”
Sólo queda un partido de los octavos de final del Us Open

¿Quiénes avanzarán? Las sorpresas en los octavos de final del US Open
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán

En las primeras horas de este lunes, la tensión se apoderó del CDP de Puente Alto, cuando cinco reos intentaron escapar. Este hecho desencadenó una rápida reacción de Gendarmería, que debió desplegar un fuerte operativo para frenar la fuga.

Cerca de las 6:00 de la mañana, la calma del penal se quebró. Los internos dejaron sus celdas con la clara intención de escapar, para luego dividirse en distintos frentes, poniendo en aprietos a los uniformados, según relató Radio ADN.

Los internos que participaron en la frustrada fuga cumplen penas por una serie de diversos delitos: Robo con violación, robo con sorpresa, porte ilegal de armas, robo con intimidación, receptación de vehículos motorizados, entre otros

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

No llegaron lejos

A través de un comunicado, Gendarmería aclaró que ninguno de los internos logró escapar del penal, aunque dos de ellos estuvieron a punto de lograrlo. Desde la institución detallaron que dos internos llegaron hasta la denominada “línea de fuego”, donde fueron capturados. Mientras tanto, los otros tres avanzaron hasta los patios de la sección de ingreso.

Al detectar que algo estaba pasando, Gendarmería puso en marcha los procedimientos de emergencia y pidió refuerzos a otras divisiones. En respuesta, efectivos del Centro de Gestión de las Operaciones Policiales (CGOP) acudieron al penal, mientras que Carabineros hizo un patrullaje aéreo en la zona para asegurar el control del entorno.

Gracias al operativo policial, se puso fin al intento de fuga. Los internos fueron reducidos y puestos nuevamente bajo custodia. Además, debido a las lesiones que presentaban, debieron recibir atención médica antes de ser trasladados a una celda de aislamiento, donde permanecerán hasta que la dirección del penal determine los próximos pasos.

NOTAS DESTACADAS

vendedora ambulante

VIDEO: Vendedora ambulante se desnudó en plena fiscalización a modo de protesta
si avanzan en Sudamericana, le espera un problema a Universidad de Chile

¡Malas noticias! El problema que espera a Universidad de Chile si avanza en Sudamericana
la roja sub 15

Todo lo que debes saber sobre la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ en Chile 2025: fechas, sedes, y dónde ver los partidos
el sorprendente cambio físico de La Roca

¡Sorprendió al mundo! El increíble cambio físico de La Roca en su regreso a la lucha
llueven las críticas por nueva licencia de conducir digital

¿La tienes que renovar? Licencia de conducir digital quedó tapada en críticas en redes sociales
Aníbal Mosa habla sobre muerte de hincha de Colo Colo

¡Habló el mandamás! Aníbal Mosa se refiere a la muerte del hincha de Colo Colo en el Superclásico
La Roja ya se prepara para su duelo ante Brasil

¡Con uno menos! La Roja ya comienza la preparación para duelo ante Brasil
Baby Bandito

¡Conocido cantante le mandó ofrenda! Así fue el último adiós a “Baby Bandito”
Sólo queda un partido de los octavos de final del Us Open

¿Quiénes avanzarán? Las sorpresas en los octavos de final del US Open
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Fallece monseñor Alejandro Goic a los 85 años

¿Quién fue el monseñor Alejandro Goic? El “Obispo Rojo” reconocido por su potente obra social
Nicolás Córdova trabaja para el Chile vs Brasil.

Chile vs Brasil: Los problemas de Nicolás Córdova para alinear la formación de La Roja
Coquimbo Unido es cómodo líder en la tabla de posiciones.

Más reñida de lo que parece: La tabla de posiciones de Primera División tras la jornada 22
Oscar Piastri ganó el GP de Países Bajos en la Fórmula 1.

¿Inalcanzable? Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Países Bajos
Alexis Sánchez refuerza un histórico equipo español.

Se junta con otro chileno: Alexis Sánchez sigue en la élite y ficha en este histórico equipo europeo
Viña del Mar encierran a médico

Quedó registrado: Médico de Viña del Mar detenido por abuso sexual de una menor generó pánico en la zona
Falcón protagoniza pelea de Inter de Miami.

Escupos y golpes: Una verdadera batalla campal en la final de la Leagues Cup con Inter de Miami
colo colo vs u. de chile

Potentes lienzos, peleas en zona mixta y reclamos: Lo que dejó el polémico Superclásico 
Cambio de hora en chile

Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse