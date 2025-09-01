Hicieron tremendo despliegue policial: Destapan nuevo intento de fuga en cárcel de Puente Alto

En las primeras horas de este lunes, la tensión se apoderó del CDP de Puente Alto, cuando cinco reos intentaron escapar. Este hecho desencadenó una rápida reacción de Gendarmería, que debió desplegar un fuerte operativo para frenar la fuga.

Cerca de las 6:00 de la mañana, la calma del penal se quebró. Los internos dejaron sus celdas con la clara intención de escapar, para luego dividirse en distintos frentes, poniendo en aprietos a los uniformados, según relató Radio ADN.

Los internos que participaron en la frustrada fuga cumplen penas por una serie de diversos delitos: Robo con violación, robo con sorpresa, porte ilegal de armas, robo con intimidación, receptación de vehículos motorizados, entre otros.

No llegaron lejos

A través de un comunicado, Gendarmería aclaró que ninguno de los internos logró escapar del penal, aunque dos de ellos estuvieron a punto de lograrlo. Desde la institución detallaron que dos internos llegaron hasta la denominada “línea de fuego”, donde fueron capturados. Mientras tanto, los otros tres avanzaron hasta los patios de la sección de ingreso.

Al detectar que algo estaba pasando, Gendarmería puso en marcha los procedimientos de emergencia y pidió refuerzos a otras divisiones. En respuesta, efectivos del Centro de Gestión de las Operaciones Policiales (CGOP) acudieron al penal, mientras que Carabineros hizo un patrullaje aéreo en la zona para asegurar el control del entorno.

Gracias al operativo policial, se puso fin al intento de fuga. Los internos fueron reducidos y puestos nuevamente bajo custodia. Además, debido a las lesiones que presentaban, debieron recibir atención médica antes de ser trasladados a una celda de aislamiento, donde permanecerán hasta que la dirección del penal determine los próximos pasos.