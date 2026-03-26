Las novedades que prometieron: Aníbal Mosa revela los millones que costará el nuevo estadio de Colo Colo

En Colo Colo están ansiosos por comenzar con la remodelación del Estadio Monumental y las noticias respecto al tema están a la orden del día. Es más, ahora fue el propio Aníbal Mosa quien entregó detalles del gran deseo que mantienen, entre ellos, la capacidad del nuevo recinto y el precio que costará.

En primera instancia, el presidente de Blanco y Negro confesó las novedades respecto al tema. “El directorio aprobó que la Comisión Estadio pueda negociar con una de esas tres (marcas de naming rights) en los próximos días, para firmar un contrato para que ellos nos puedan ir a buscar los recursos para hacer nuestro nuevo estadio, la nueva Ruca”, dijo en diálogo con los medios.

Lo que costará el nuevo estadio de Colo Colo

Luego, el mandamás se refirió a lo importante: capacidad y costo de las obras. “Queremos que sean 60 mil personas, las tres empresas que nosotros hemos preclasificado, estuvieron acá, y creen que es factible (...) Hemos llegado a hilar bastante fino con las empresas que se dedican a la captación de recursos. 100-120 millones dólares creemos que es lo que puede costar la nueva Ruca”, dijo Mosa.

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El nuevo estadio albo está cerca de concretarse definitivamente.

Los plazos del nuevo Estadio Monumental

Los tiempos para iniciar y concluir las obras es otro de los aspectos importantes en el tema, y Mosa no los ignoró. "La gente del naming rights nos habla alrededor de 12 a 18 meses para traer los recursos. Después de eso, tendrías que sacar la cuenta en construcción unos dos años, dos años y medio", dijo el mandamás albo.

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Así las cosas, en el Cacique están comenzando a tener novedades serias sobre el nuevo Estadio Monumental que tendrá capacidad para 60 mil hinchas albos, quienes podrán dejar atrás de una vez por todas la pésima experiencia estadio que viven cada vez que alientan el equipo en el actual recinto de Macul.