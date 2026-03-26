Las novedades que prometieron: Aníbal Mosa revela los millones que costará el nuevo estadio de Colo Colo

Nuevo estadio de Colo Colo: plazos, montos y capacidad.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Nicolás Córdova y su formación en La Roja.

¿Tiene un plan? Nicolás Córdova planea formación con esquema nunca antes visto en La Roja
Everton denuncia a Universidad Católica.

¿Multa millonaria o reducción de puntos? Everton golpea a Universidad Católica con potente denuncia
Aníbal Mosa confirma intento de golpe de Juan Tagle.

Aníbal Mosa confirma intento de golpe de Estado por parte de Juan Tagle en la ANFP: "Lo más grave es..."
Arturo Vidal le manda recado a Nicolás Córdova.

Se demoró pero llegó: Nicolás Córdova le responde a Arturo Vidal tras críticas por conformación de la nómina
Figura de La Roja y la U se lesiona.

No se puede creer: figura de La Roja y de U de Chile se lesiona y es liberado por Nicolás Córdova
Exembajador recordó a Piñera tras decisión de Kast de no apoyar a Bachelet: “No habría hecho nunca una cosa así”

Exembajador recordó a Piñera tras decisión de Kast de no apoyar a Bachelet: “No habría hecho nunca una cosa así”
“Mi peor enemigo en este caso es mi cliente”: Abogado de Nicolás Zepeda lanzó impactante comentario en pleno juicio

“Mi peor enemigo en este caso es mi cliente”: Abogado de Nicolás Zepeda lanzó impactante comentario en pleno juicio

¡Enfermería repleta! Las numerosas bajas que golpean a Universidad de Chile
Revelan al autor del polémico mensaje del “Estado en quiebra”: asesor del Gobierno asume responsabilidad

Revelan al autor del polémico mensaje del “Estado en quiebra”: Asesor del Gobierno asume responsabilidad
Lucas Assadi recibe críticas de Claudio Bravo.

VIDEO | ¡Saca la voz! Lucas Assadi responde tras la polémica por nexos con narcobarristas

En Colo Colo están ansiosos por comenzar con la remodelación del Estadio Monumental y las noticias respecto al tema están a la orden del día. Es más, ahora fue el propio Aníbal Mosa quien entregó detalles del gran deseo que mantienen, entre ellos, la capacidad del nuevo recinto y el precio que costará.

En primera instancia, el presidente de Blanco y Negro confesó las novedades respecto al tema. “El directorio aprobó que la Comisión Estadio pueda negociar con una de esas tres (marcas de naming rights) en los próximos días, para firmar un contrato para que ellos nos puedan ir a buscar los recursos para hacer nuestro nuevo estadio, la nueva Ruca”, dijo en diálogo con los medios.

Lo que costará el nuevo estadio de Colo Colo

Luego, el mandamás se refirió a lo importante: capacidad y costo de las obras. “Queremos que sean 60 mil personas, las tres empresas que nosotros hemos preclasificado, estuvieron acá, y creen que es factible (...) Hemos llegado a hilar bastante fino con las empresas que se dedican a la captación de recursos. 100-120 millones dólares creemos que es lo que puede costar la nueva Ruca”, dijo Mosa.

Quizás te pueda interesar: Se demoró pero llegó: Nicolás Córdova le responde a Arturo Vidal tras críticas por conformación de la nómina

Nuevo Estadio Monumental Colo Colo
El nuevo estadio albo está cerca de concretarse definitivamente.

Los plazos del nuevo Estadio Monumental

Los tiempos para iniciar y concluir las obras es otro de los aspectos importantes en el tema, y Mosa no los ignoró. "La gente del naming rights nos habla alrededor de 12 a 18 meses para traer los recursos. Después de eso, tendrías que sacar la cuenta en construcción unos dos años, dos años y medio", dijo el mandamás albo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Así las cosas, en el Cacique están comenzando a tener novedades serias sobre el nuevo Estadio Monumental que tendrá capacidad para 60 mil hinchas albos, quienes podrán dejar atrás de una vez por todas la pésima experiencia estadio que viven cada vez que alientan el equipo en el actual recinto de Macul.

NOTAS DESTACADAS

Nicolás Córdova y su formación en La Roja.

¿Tiene un plan? Nicolás Córdova planea formación con esquema nunca antes visto en La Roja
Everton denuncia a Universidad Católica.

¿Multa millonaria o reducción de puntos? Everton golpea a Universidad Católica con potente denuncia
Aníbal Mosa confirma intento de golpe de Juan Tagle.

Aníbal Mosa confirma intento de golpe de Estado por parte de Juan Tagle en la ANFP: "Lo más grave es..."
Arturo Vidal le manda recado a Nicolás Córdova.

Se demoró pero llegó: Nicolás Córdova le responde a Arturo Vidal tras críticas por conformación de la nómina
Figura de La Roja y la U se lesiona.

No se puede creer: figura de La Roja y de U de Chile se lesiona y es liberado por Nicolás Córdova
Exembajador recordó a Piñera tras decisión de Kast de no apoyar a Bachelet: “No habría hecho nunca una cosa así”

Exembajador recordó a Piñera tras decisión de Kast de no apoyar a Bachelet: “No habría hecho nunca una cosa así”
“Mi peor enemigo en este caso es mi cliente”: Abogado de Nicolás Zepeda lanzó impactante comentario en pleno juicio

“Mi peor enemigo en este caso es mi cliente”: Abogado de Nicolás Zepeda lanzó impactante comentario en pleno juicio

¡Enfermería repleta! Las numerosas bajas que golpean a Universidad de Chile
Revelan al autor del polémico mensaje del “Estado en quiebra”: asesor del Gobierno asume responsabilidad

Revelan al autor del polémico mensaje del “Estado en quiebra”: Asesor del Gobierno asume responsabilidad
Lucas Assadi recibe críticas de Claudio Bravo.

VIDEO | ¡Saca la voz! Lucas Assadi responde tras la polémica por nexos con narcobarristas
Se define la Copa de la Liga.

¡Se vienen grandes cambios! Se aprueba y despacha ley de reforma a las SADP
Crimen que conmocionó Talcahuano: Cinco nuevos detenidos por brutal ataque que mató a Cristóbal Miranda

Crimen que conmocionó Talcahuano: Cinco nuevos detenidos por brutal ataque que mató a Cristóbal Miranda

¡Un gran debut! Tomás Barrios inicia con el pie derecho en Challenger 100 de Sao Paulo
“Buscamos todas las maneras de paliar”: Kast defiende “bencinazo” y descarta endeudarse para subsidiar combustibles

“Buscamos todas las maneras de paliar”: Kast defiende “bencinazo” y descarta endeudarse para subsidiar combustibles

¡Sufre Felicevich! Santiago Wanderers blinda con todo a sus figuras sub-20
¿Cuántos años de cárcel pidieron? Fiscalía toma posición en la recta final del juicio contra Nicolás Zepeda

¿Cuántos años de cárcel pidieron? Fiscalía toma posición en la recta final del juicio contra Nicolás Zepeda
Juan Martín Lucero provoca dolor de cabeza en u de chile.

Sufre Fernando Gago: Juan Martín Lucero ya tiene diagnóstico y conoce el tiempo que estará de baja en la U
Así se gestó la salida de Gustavo Álvarez.

En cómodas cuotas: el millonario monto que pagará Gustavo Álvarez a la U tras arribar a San Lorenzo
Jordhy Thompson la rompe en Rusia.

¿Se viene el gran salto? Jordy Thompson sorprende en Rusia y ya lo postulan para estos grandes clubes europeos
Arturo Vidal revela su futuro en Colo Colo justo antes del Superclásico ante la U

¿Y si lo dice el “King”? Arturo Vidal reacciona a partido de Colo Colo y se deshace en elogios para su “regalón”