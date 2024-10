Denuncia de abuso sexual contra Jorge Valdivia: dueño de restaurante expone lo que vio en las cámaras de seguridad

Durante las últimas horas han surgido nuevos antecedentes sobre la denuncia de abuso sexual en contra del exfutbolista Jorge Valdivia, quien fue acusado por una mujer que aseguró que se aprovechó de ella luego de que consumieran algunos pisco sour. Cabe mencionar que, fue detenido durante la madrugada y será formalizado durante esta tarde.

El dueño del restaurante, Chicha en Ají, Damián Bravo, donde Valdivia se reunió con la presunta víctima el pasado domingo contó algunos detalles inéditos que habría descubierto tras revisar las cámaras de seguridad de su local. Así mismo, detalló lo que consumieron y cómo salieron del local tras pagar la cuenta.

¿Qué dijo el dueño del restaurante sobre el caso Valdivia?

“Los garzones no lo reconocieron porque todo el momento él entra con una capucha con gorro y siempre está detrás de la cámara y los garzones no son muy fanáticos del fútbol porque la mayoría son extranjeros, entonces no lo reconocieron a Jorge Valdivia” explicó Bravo en conversación con los medios de comunicación.

Sobre la misma agregó que “tal como muestran las cámaras, aparentemente no salieron pasados de trago, porque según las comandan que hablan tomaron dos tragos cada uno y un plato de comida y nada más”. “Aparece en la cámara que los dos salen totalmente sobrios” insiitó el propietario del recinto de comida.

Además, sobre los datos que se manejan el jugador habría invitado a la mujer a tomar unos pisco sour, mientras conversaban sobre un tatuaje que se quería realizar el futbolista. Tras una nueva ronda de alcohol aseguraron que la mujer “ya estaba media borracha”. La denunciante contó que despertó el día lunes en su departamento, sintiéndose confusa y con dolor vaginal, tras lo cual habló con Valdivia, quien le habría confirmado que mantuvieron relaciones sexuales, pero consensuadas.

