“Nunca voy a aceptarlo”: Carolina Tohá responde con todo tras ser tildada de “anticomunista”

Carolina Tohá, candidata presidencial del PPD, respondió este viernes a las críticas que generaron sus comentarios sobre el Partido Comunista. En el marco de una actividad de campaña realizada en el barrio Franklin, destacó que su relación con dicha colectividad se remonta a años de colaboración, y recalcó que incluso ha recibido su apoyo en distintas instancias.

“Lo primero que quiero decir es que no acepto que se me ponga el título de anticomunista. He trabajado toda mi vida con el Partido Comunista, he defendido al Partido Comunista una y otra vez cuando recibe ataques arteros, injustos, cuando se le intenta poner caricaturas o prejuicios. Nunca voy a aceptarlo, nunca lo he aceptado y siempre me he opuesto a esas actitudes”, afirmó Tohá, según consignó La Tercera.

Con estas declaraciones, la aspirante a La Moneda intentó apaciguar las tensiones tanto en el Partido Comunista como en el bloque del Socialismo Democrático, tras haber afirmado que no respaldaba la idea de que el PC liderara un gobierno en Chile. En el Partido Socialista, además, surgieron voces críticas ante la dirección que estaba tomando su discurso de campaña.

Sin embargo, ahora Tohá recalcó que tener opiniones distintas no equivale a hostilidad. “Cuando uno tiene diferencias con el Partido Comunista no es porque sea anticomunista, es porque tiene derecho a tener una opinión diferente. Y cuando uno tiene una idea distinta de qué es lo que es mejor para el país, no es porque sea anticomunista, es porque tiene derecho a tener una opinión diferente", expresó.

“Yo invitaría a no transformar todas las diferencias en anticomunismo”, sentenció. Además, afirmó que en el contexto chileno el anticomunismo se ha expresado históricamente a través de estigmas, persecuciones y caricaturizaciones, una realidad que —según afirmó— ha enfrentado y combatido a lo largo de su trayectoria política.

En esa línea, Tohá sostuvo que, respaldada por “todos los datos” disponibles, una eventual victoria de Jeannette Jara terminaría beneficiando al sector de derecha, subrayando que su análisis no corresponde a una apreciación subjetiva. “No nos escandalicemos de cosas que todos sabemos”, exclamó.

Finalmente, Carolina Tohá reiteró que su candidatura apunta a ser la alternativa más sólida para disputar el avance de la derecha, aunque subrayó su compromiso con acatar los resultados que emanen de la primaria presidencial. “Defender que esta es una mejor opción no es ser anti-nada”, cerró.