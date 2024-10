“Se lo estoy diciendo como padre, no como carabinero”: Funcionario policial reveló indignante escena a padre de Trini Bunster

Recientemente, Cristián Bunster, padre de Trini Bunster, volvió a hacer declaraciones respecto a los recientes testimonios que podrían ser determinantes para la condena de José Venturino, el conductor ebrio que colisionó con el vehículo en el que viajaban su hija y su amiga Agustina.

Las declaraciones de los testigos destacan la falta de interés del imputado por ayudar a las víctimas. Estando en conversación con el programa Contigo en la mañana, Bunster criticó la conducta del acusado, quien supuestamente habría mentido bajo juramento.

“Es cosa de ver la declaración que hizo el señor Venturino, cuando dio una versión casi fílmica, donde parecía que lo abdujeron, lo dejaron tirado ahí y nunca supo lo que pasó. Según él estuvo inconsciente hasta que llegó la asistencia, y los testigos dicen otra cosa”, señaló.

Por otro lado, destacó el actuar de un funcionario de Carabineros, quien le confidenció una grave situación protagonizada por el padre de Venturino. “El padre de José Venturino trata de sacar a este personaje del lugar. Carabineros tuvo que intervenir y eso me lo dijo a mí un carabinero”, comentó.

“Esto fue una conversación con uno de los carabineros que estuvo en el procedimiento, que me llevó a una salita y me dijo ‘mire, lo que voy a decirle se lo estoy diciendo como padre que soy, no como carabinero’”, agregó el padre de Trini Bunster.

Sumado eso, reveló que “por otro lado, está la vivencia que tuvo la mamá de Agustina en el hospital de San Antonio, cuando intentaba que su hija se sostuviera con vida; el caballero ni siquiera tuvo la deferencia de hacer un gesto de humanidad. Él a toda costa pretendiendo llevarse a su hijo de ahí”.