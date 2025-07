¡Apuntó contra Tomás Mosciatti! Camila Polizzi se defendió con todo antes de show en club nocturno

Durante el beneficio temporal que le autorizó a salir de su residencia por 48 horas, Camila Polizzi se trasladó a Santiago y fue parte del último capítulo del programa televisivo Podemos Hablar, transmitido por Chilevisión.

El permiso especial que recibió Polizzi tuvo como principal motivación su participación en un espectáculo en el club nocturno Diosas. Según ella misma relató, esta presentación comenzó a planearse hace tiempo, impulsada por el reconocimiento que obtuvo en la plataforma para adultos Arsmate. Sin embargo, la prolongación del proceso judicial en su contra postergó los planes, hasta que finalmente se concretó la solicitud de salida.

“Necesito trabajar, pero no es solo por un tema económico. Me gusta lo que estoy haciendo”, afirmó durante su conversación con Diana Bolocco. “Siento que muchos de los cuestionamientos tienen que ver, no tanto con el permiso, sino que con lo que vengo a hacer. Y yo estoy orgullosa del trabajo que yo estoy desarrollando”, añadió.

Por otro lado, en medio de la entrevista, Polizzi fue consultada sobre los delitos que se le imputan, pero aseguró que no cometió “ninguno”. “Yo estoy segura que cometí muchos errores, pero delitos no”, agregó para cerrar la introducción de la conversación.

Polizzi se lanzó contra Mosciatti

Según declaró la excandidata a alcaldesa, entre los errores que cometió se encuentran “exceso de confianza, confiar en personas equivocadas”. Cuando le consultaron si se refería a su expareja, Sebastián Polanco, también imputado en el Caso Lencería, prefirió no profundizar. “No me gusta referirme de él, para mí es un capítulo cerrado. Fue una relación que terminó bastante mal por lo demás, antes de que esto se detonara”, aseveró.

“Fueron distintas personas que participaron en el proyecto, aquí hay 10 personas imputadas y el caso se ha centrado en mí. No me siento engañada, pero el caso se ha centrado en mí, siendo que no soy la más importante del caso”, apuntó explicando que hubo una responsabilidad mayor por parte de quienes trabajaban en el Gobierno Regional del Biobío.

“No trabajé con las personas correctas”, dijo. Siguiendo esa misma idea, Camila Polizzi manifestó que no lamenta haber impulsado el polémico proyecto de la Fundación En Ti ni su colaboración con la comunidad en la revitalización de áreas públicas. Incluso llegó a destacar con orgullo que junto a los vecinos lograron “un trabajo hermoso”.

“No considero que sean trabajos menores recuperar espacios públicos. Aquí se quiso minimizar el tema y puedo recordar muy bien a Mosciatti diciendo: un taller de reparación de bancas. Un taller de limpieza de rejillas. Por supuesto que se hizo, pero para la gente era muy importante. No sé cuándo fue la última vez que Tomás Mosciatti se habrá sentado en una banca de un espacio público, pero para las personas era muy importante”, remarcó.

En relación a los fondos entregados por el Gobierno Regional —un total de 250 millones de pesos— Polizzi afirmó que el proyecto asociado a la Fundación fue llevado a cabo, incluyendo intervenciones en multicanchas. Sin embargo, al enfrentarse a las críticas de vecinos que aseguran que dichas mejoras no se realizaron, minimizó sus declaraciones y no les dio mayor importancia. “No son vecinos que participaron en el proyecto”, recalcó.

Sobre el controvertido audio filtrado que involucra al propietario de la fundación arrendada, la excandidata declaró que, previo al inicio del proyecto, brindó apoyo económico a esa persona. Además, enfatizó que la responsabilidad de explicar y justificar la ejecución del proyecto recaía exclusivamente en ella.

“Estaba tratando de darle un poco de tranquilidad, porque él estaba muy preocupado por este reality show que hicieron los medios de comunicaciones”, lanzó. “Este caso reúne muchos ingredientes que son muy sabrosos para la prensa, ingredientes que no son reales”, agregó, asegurando que nunca compró lencería y que nunca hubo rendición de ese tipo de artículos.

Cabe recordar que, según fuentes no oficiales, se estima que Camila Polizzi percibirá alrededor de 8 millones de pesos por sus dos presentaciones en el club nocturno Diosas. Además, otro reporte indica que habría recibido un pago cercano a los 6 millones por participar en una entrevista emitida por Chilevisión.