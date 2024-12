Camila Polizzi expone millonaria petición que le realizó carabinero: "Es muy arriesgado lo que usted está haciendo..."

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto Camila Polizzi se conectó en vivo con el programa para aclarar la situación que vivió con un policía que le pidió $20 millones de pesos. En concreto el uniformado que debía revisar la medida cautelar de la formalizada la visitó vestido de civil para hacerle esta petición a la que ella se negó.



“Yo no quería denunciar al funcionario. Él nunca me había fiscalizado, pero después me explica que él era quien conducía la patrulla (que suele ir a su casa)” partió diciendo Polizzi para el programa. Así mismo señaló que el sujeto la contactó a través WhatsApp y que en un principio no le habló del dinero, solo de que necesitaba pedirle un favor.

¿Qué contó Polizzi sobre petición de Carabinero?

La imputada por el Caso Lencería declaró que “me dice que necesita hablar conmigo, contarme algo, pero nunca me habló de dinero. Yo le responde que ningún problema, que se comunique. Luego, se comunica conmigo y viene de civil a hacerme esta petición. Él quería un préstamo” dijo detallando cual fue su respuesta.

“No me lo esperaba, y cuando me lo planteó, yo sutilmente le dije que no se podía, que mi situación era muy complicada, que él era funcionario público. Aunque yo hubiese tenido la intención de ayudarlo, no puedo ayudarlo. Yo trato de que haga el click, le dije que ‘es muy arriesgado lo que usted está haciendo, puede perder su trabajo’. Al final, para que se fuera del domicilio, le dije que me dejara pensarlo” lanzó.

Sobre la misma afirmó que “viene a controlarme dos días después, el viernes, me pregunta si esto se va a poder realizar, y le dije ya claramente que no se podía, que me estaba poniendo en una situación compleja”. “Cuando le comunico esto al otro funcionario, lo hice con el afán de que él conversara con su colega, pero el suboficial hizo lo que debía, dejó la constancia e hizo la denuncia” añadió.

Finalmente mencionó que “le pregunto en un momento ‘cuánto necesita’, y ahí me indica que necesitaba 20 millones. Ahí me pareció demasiado, un poco extraña la situación. Me dijo que tenía muchas deudas y que no tenía otra manera de solucionarlo” cerró.

