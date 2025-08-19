¡Se habría omitido millonario pago! Camila Polizzi enfrenta nuevo revés judicial en Caso Convenios

Camila Polizzi

Por: Catalina Martínez

El llamado Caso Convenios sumó un nuevo capítulo que agrava la situación judicial de la ex aspirante a la alcaldía de Concepción, Camila Polizzi. En esta oportunidad, la Fiscalía abrió una investigación por presuntos delitos tributarios que involucran a Polizzi, a su expareja Sebastián Polanco y a Matías Godoy, exrepresentante de la Otec Frumisal.

La causa se desprende de una querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) vinculada a la arista Fundación En Ti, que la Corte Suprema instruyó investigar por separado. De acuerdo con el organismo, durante 2023 se habría omitido el pago de más de $16 millones de pesos en tributos asociados a transferencias efectuadas por el Gobierno Regional del Biobío.

De acuerdo con lo informado por La Tercera, la fiscal María José Aguayo detalló: “De manera maliciosa, omitieron presentar ante el Servicio de Impuestos Internos el Formulario 22, correspondiente a la declaración anual de impuesto a la renta para el año tributario 2024 de la sociedad indicada, pese a que esta facturó operaciones por un total de $168 millones durante el ejercicio comercial del año 2023”.

¿Cómo respondió la defensa?

Por su parte, la defensa de Polizzi, encabezada por el abogado Francisco García, rechazó que su cliente tenga responsabilidad en los hechos y adelantó que esa será la línea central de su argumentación en la audiencia de formalización.

Esa versión, no obstante, contrasta con la defensa de Matías Godoy. Su abogado, Hans Laurie, responsabilizó de manera directa a Polizzi y a Polanco, afirmando que ambos manejaron los $250 millones de pesos que el Gobierno Regional transfirió a la fundación y a la Otec.

Recordemos que el Ministerio Público había buscado previamente incorporar estos cargos en la investigación original del Caso Convenios, aunque en esa ocasión no pidió la medida de prisión preventiva. Ahora, dicha cautelar vuelve a considerarse, lo que podría complejizar aún más la situación judicial de Camila Polizzi.

La audiencia de formalización de la ex aspirante a la alcaldía, prevista para los próximos días, aparece como un nuevo episodio de alta tensión en el marco del Caso Convenios.

