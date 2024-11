¡Y en español!: Ben Brereton sorprende con especial mensaje y donación a la Teletón 2024

Como bien es sabido, durante este viernes 8 y sábado 9 de noviembre se está llevando a cabo la edición 2024 de la Teletón, donde este año el desafío es la recaudación de $38.044.459.976. En esa línea, Ben Brereton no se quiso quedar al margen del evento benéfico y sorprendió a los chilenos con un especial mensaje y donación.

Así es, el delantero que actualmente milita en la Premier League junto al Southampton, al igual que diversos artistas, figuras televisivas y millones de personas a lo largo de nuestro país, volvió a demostrar su cariño por Chile y en esta ocasión se sumó a la cruzada solidaria incentivada por Mario Kreutzberger "Don Francisco".

Fue a través de su cuenta personal de Instagram que el inglés nacionalizado chileno anunció que para estas "27 horas de amor" realizó la donación de unos botines de fútbol firmados por él mismo, los cuales se sortearán en la Lucatón, iniciativa que permite a los donantes participar por premios exclusivos tras apoyar a la Teletón.

"Me gustaría desearle a todos una gran noche unidos, para ayudar a muchos niños y familias. He firmado un par de mis zapatos para una rifa, que he donado a través de una fantástica organización llamada Fundación Corazón Sano In Sport", indicó el propio Ben en dicha red social, mensaje que dijo completamente en español.

"Muchas gracias a todos, y les envió todo mi amor. ¡Viva Chile!", finaliza Ben Brereton en el video, quien pese a su complejo presente futbolístico en Inglaterra, el cual incluso lo tiene hace algún tiempo al margen de la Selección Chilena, nuevamente deja en claro su compromiso, cariño y agradecimiento hacia este país.

