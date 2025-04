Marcelo Barticciotto explica su ausencia en presentación de la camiseta Centenario de Colo Colo: "Yo separo las cosas"

Luego de que Colo Colo presentara oficialmente su camiseta conmemorativa por el Centenario del club, Marcelo Barticciotto, uno de los más grandes ídolos del Cacique y campeón de la Copa Libertadores 1991, explicó por qué no apareció en la propaganda donde sí estuvieron otros referentes del 'Eterno Campeón'.

"Me gustaría aclarar que Adidas me invitó a la foto y al video del Centenario. No pude asistir, pues me encontraba de vacaciones y por motivos laborales. Yo separo las cosas, hay muchas cosas de Blanco y Negro que no me gustan, pero esto es diferente, siempre voy a estar para el club y su gente", lanzó en su cuenta de X.

Como era de esperarse, su publicación tuvo diversas reacciones de los fanáticos albos, a lo que contestó que le dolía no haber participado en la promoción de la remera: "Tengo que aclararlo porque hay que separar las cosas. Me da pena no aparecer en la foto que es hermosa y en el video que me pareció increíble".

Tras ello, mediante la misma plataforma, anunció que sí se sumará a las actividades que planea la institución para celebrar los 100 años a lo largo de Chile: "Y con respecto al bus del Centenario, voy a acompañar a Caszely a algún lado del país para estar con la gente, siempre voy a querer estar".

"No es tema para que se peleen ni para tratarse mal, ya está aclarado, hay gente que puede estar de acuerdo y entienden y otros no, es válido. Yo conté lo que pasó, nada más, ya estoy participando con el tema de la camiseta del centenario y van a venir otras cosas", expuso Marcelo Barticciotto en un último post.

