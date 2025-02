¿Qué crees tú? Arturo Vidal responde si es el mejor jugador chileno de la historia

El día de ayer, Colo Colo saltaba a la cancha del estadio monumental para afrontar su tercer desafío por la Copa Chile, donde hasta el momento no había registrado un tirunfo oficial en la competición, ya que en los primeros dos encuentros sólo sumo un empate y una derrota ante Deportes Limache y Santiago Wanderers respectivamente.

Pero los albos salieron al terreno de juego con la disposición de sumar sus primeros tres puntos en Copa Chile y desde el primer momento mostraron su superioridad en el campo. Además, contaron con un inspiradísimo Javier Correa quien anotó un triplete en los minutos 18', 30' y 64', donde además Salomón Rodríguez también anotó para decretar el definitvo 4-0 en el partido ante Unión San Felipe.

Pero además del resultado que es bastante positivo considerando que ahora Colo Colo se concentra en lo que será el inicio del Campeonato Nacional durante este fin de semana, el equipo toma la confianza necesaria para afrontar los desafíos que se vienen por delante, sobre todo pensando en las críticas que recibieron por los primeros dos encuentros de Copa Chile.

El próximo gran desafío de los albos será por el inicio de una nueva versión del Campeonato Nacional, donde llegan como el monarca defensor del título. En esta primera fecha, el cacique se medirá ante el recien ascendido Deportes La Serena, en un partido que se disputará el próximo domingo a las 12:00 horas en la cuarta región de nuestro país.

Uno que aún no ha podido sumar minutos es Arturo Vidal, quien no estuvo presente en ninguno de los encuentros disputados por Colo Colo en la Copa Chile. Pero el King anunció que ahora se encuentra en la producción de una serie sobre su carrera donde habló sobre su importancia en nuestra historia futbolística. "Me pone orgulloso que lo digan, pero en estos momentos no me siento el mejor de la historia, porque mi carrera todavía no termina".