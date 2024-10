Tremendo portazo: Almirón aclara porqué cortó a uno de los jugadores importantes de Colo Colo

La lucha interna en Colo Colo ha estado bastante potente durante esta temporada, pues los albos cuentan con un plantel amplio en el que todos quieren jugar. En este sentido, Jorge Almirón salió al paso para aclarar la situación de un futbolista que fue protagonista pero que perdió mucho terreno con el pasar de los meses.

Se trata de Cristián Zavala, quien no entró ni en la lista para el importante clásico con Universidad Católica. "No está citado a este partido, no va a ser parte de la nómina, pero tenemos muchos partidos. Así que por la manera de jugar y todo, consideramos con el cuerpo técnico", señaló el DT en rueda de prensa.

En ese mismo sentido, continuó hablando de la situación para aclarar que todo se debe a una decisión técnica y ninguna lesión de por medio. "Así que voy a tomar otra decisión y hoy Cristián no va a ser parte de la concentración, pero tenemos partido el domingo", confirmó.

Zavala está relegado en Colo Colo.

Es importante destacar que Cristián Zavala tuvo un muy buen comienzo de año con el Cacique, donde a pesar de no tener un rendimiento descollante a nivel de juego, sí consiguió desequilibrar notablemente en cuanto a las estadísticas. Sin ir más lejos, a pesar de jugar muy poco durante los últimos meses, sigue siendo el líder del equipo en cuanto a participaciones de gol.

Es así como Jorge Almirón aclaró que la no nominación de Zavala para el clásico se debe solo a una decisión técnica pues, para él, hay otros jugadores que merecen más el puesto. De todas formas los albos jugarán muchos partidos de manera continúa, por lo que probablemente tenga su opción de dar vuelta la situación.

