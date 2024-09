¿Estás de acuerdo? Mundialista con La Roja pide que vuelvan los "viejos" al equipo

Este martes se dió una jornada del olvido para La Roja, ya que después de varios años perdió ante Bolivia en suelo nacional, complicando aún más las chances de clasificar al próximo Mundial del 2026, sobre todo pensando porque los rivales para la próxima doble fecha clasificatoria son ante Brasil como local y Colombia como visitante.

En un partido con mucho desorden y diversos errores infantiles, la selección chilena cayó por 2-1 ante una selección de Bolivia que viene en alza y ha encontrado un buen sistema de juego, quedándose con los seis puntos en esta pasada. Por el lado del combinado nacional, quedaron muchas dudas en los jugadores por lo plasmado en el terreno de juego.

La Roja comenzó perdiendo tempranamente el encuentro, donde luego Eduardo Vargas anotaría el empate en una polémica jugada con la lesión del portero rival Carlos Lampe de por medio. Pero la paridad no duraría ni siquiera un minuto, ya que tras salir de mitad de cancha, Bolvia volvió a ponerse en ventaja.

Como era de esperarse, llegaron una enorme cantidad de críticas, no sólo al sistema táctico planteado por Ricardo Gareca, sino que además al rendimiento de los jugadores, quienes no estuvieron a la altura de la camiseta de la selección y que además no logran encontrar esa unidad como equipo que se necesita en estas instancias.

Es aquí donde el exmundialista con La Roja, Cristián Castañeda, pidió el regreso de los viejos cracks a la selección chilena, para poder intentar revertir esta mala situación. "No tenemos ninguna posibilidad. La verdad que fue vergonzoso lo de ayer. Ni aunque vuelva la Generación Dorada. Si viene Aránguiz y los viejos quizás se van a dar dos pases seguidos, no le van a tener miedo a la pelota".