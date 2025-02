¿Otro más a Argentina? La respuesta de Lucas Cepeda por interés de River Plate

Este lunes, Colo Colo enfrentaba su segundo duelo oficial de la temporada en el marco de la Copa Chile ante Santiago Wanderers en condición de visitante. El equipo albo que llega con una gran cantidad de buenos fichajes, necesitaba salir a la cancha del estadio Elías Figueroa Brander en busca de los tres puntos tras su empate ante Deportes Limache de la semana pasada.

El partido estuvo bastante trabado, donde ambos equipos buscaban generar opciones, pero no conseguían inquietar de mayor manera ambas porterías. Pero todo cambió en el minuto 33', cuando una mala salida de Alan Saldivia provocó un ataque rápido de Santiago Wanderers, quienes abrieron el marcador con un golazo de Jorge Gatica.

Tras esta sorpresiva anotación que causó la locura total en el recinto deportivo de Valparaíso que sólo tenía hinchas locales, Santiago Wanderers jugó con el resultado y la desesperación de Colo Colo, quienes no pudieron anotar ningún tanto y marcaron una dolorosa derrota, dejando así muchas dudas en el equipo de Jorge Almirón.

Los albos ya tienen cerrado el plantel que enfrentará los desafíos para esta temporada, donde si bien llegó una buena cantidad de refuerzos, también hubo otros jugadores que dijeron adiós. Algunos al ser pretendidos por otros equipo, mientras que otros al no ser considerados en los planes de Jorge Almirón, debieron buscar un nuevo club.

Otro que podría salir de Colo Colo es el caso de Lucas Cepeda, quien ha sabido ser una de las grandes figuras de los albos y también de La Roja, por lo que llamó la atención de River Plate, quienes ya hicieron una millonaria oferta por sus servicios. Con respecto a esto, el jugador señaló que, "la verdad no tengo idea, mi representante ve eso y cuando me comunique algo, vamos a analizarlo, pero ahora no sé nada".